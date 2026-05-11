Nace una web clave para el empleo en la provincia de Valladolid: el suelo industrial de los municipios a un clic

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono San Cristóbal, Jorge Valentín-Gamazo, han presentado esta mañana el nuevo portal web de áreas empresariales de la provincia.

Lo han hecho en el Palacio de Pimentel de la institución provincial en la presentación de una herramienta concebida para impulsar el desarrollo industrial y económico del territorio y para facilitar la llegada de nuevas inversiones.

La plataforma www.areasempresarialesvalladolid.es permite consultar la disponibilidad de naves y parcelas industriales en todos los municipios de la provincia.

“Se trata de una herramienta que es básica para el desarrollo industrial y económico de la provincia de Valladolid. Va a marcar un antes y un después en la provincia de Valladolid como territorio de inversión y oportunidades”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Todo tipo de información

Conrado Íscar ha añadido que el nuevo portal nace con el objetivo de que “ningún emprendedor, inversor o empresario se quede sin la información necesaria para apostar por nuestra tierra”.

La web funciona como un mapa provincial de naves y parcelas industriales disponibles en los distintos municipios de Valladolid y ofrece información actualizada y accesible para cualquier interesado.

“La inversión ha sido de 45.000 euros. Esta web está a disposición de cualquier emprendedor. Sirve para fijar población y garantizar espacios donde se genera empleo y oportunidades”, ha añadido Conrado Íscar.

También, ha añadido, para “visualizar la oferta de suelo en la provincia y espacios disponibles en áreas empresariales y acompañamiento técnico”. Ha informado de que es una “herramienta útil y estratégica, a la vanguardia para el suelo industrial”.

“Queda demostrada la importancia y el compromiso de la Diputación de Valladolid con el tejido empresarial. La Diputación es la aliada de los locos que quieran aprender. La nueva web trata de dar una gestión eficiente del suelo para que quien quiera venir a invertir tenga los brazos abiertos. Que entren en la plataforma para construir una provincia más industrial y con más futuro”, ha añadido el presidente de la institución provincial.

El presidente ha subrayado que esta iniciativa es fruto de la colaboración público-privada y ha agradecido especialmente la implicación de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal, entidad con la que la Diputación mantiene un convenio de colaboración dotado con 45.000 euros.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono San Cristóbal, Jorge Valentín-Gamazo, ha celebrado el nacimiento de la plataforma apostando por la "colaboración público-privada" entre instituciones.

Fijar población

Gracias a este acuerdo, la Asociación ha aportado su experiencia y capacidad técnica para desarrollar el trabajo de campo que ha permitido poner en marcha esta plataforma digital.

“Son ellos quienes conocen las necesidades del tejido empresarial y quienes han volcado todo su conocimiento para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda consultar la disponibilidad real de suelo industrial en nuestra provincia con un solo clic”, señaló.

Además, la dotación de suelo industrial sirve como herramienta para fijar población y dinamizar el medio rural, ya que, como apostilla Íscar “para fijar población y generar oportunidades en nuestros pueblos, primero debemos ofrecer el espacio físico donde se crea la riqueza”.

El nuevo portal permite mejorar la visibilidad de las áreas empresariales de la provincia, facilitar el acceso a información técnica y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Buena gestión del suelo industrial

Asimismo, durante la presentación se han destacado los buenos resultados de la gestión de suelo industrial que desarrolla Valladolid Avanza, con una ocupación de las naves industriales de los viveros gestionados por la institución que supera el 90%.

En total, la Diputación gestiona más de 90.000 metros cuadrados de suelo industrial distribuidos en municipios estratégicos como El Carpio, Mayorga, San Miguel del Arroyo y Villalón de Campos.

De esa superficie, ya se han vendido más de 32.500 metros cuadrados destinados a proyectos industriales que generan empleo directo en las distintas comarcas de la provincia.

“Con esta nueva web y con la gestión eficiente de nuestro suelo industrial, enviamos el mensaje claro de que nuestra provincia es un lugar excelente para invertir, con una administración que facilita los procesos y con un tejido empresarial fuerte”, ha concluido el presidente, quien ha invitado a empresarios y emprendedores a conocer la nueva plataforma y descubrir las oportunidades industriales que ofrece la provincia.