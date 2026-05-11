La Junta anuncia una inversión de 27 millones para el campo en 6 pueblos de Valladolid

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante un encuentro con alcaldes y agricultores en Tordehumos. Comunicación Jcyl.

El campo del noroeste de la provincia de Valladolid está de enhorabuena. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una medida para hacer la vida un poco más fácil a los agricultores y ganaderos de la zona con una inversión de 27 millones de euros que servirá para poner al día las infraestructuras de seis pueblos.

La consejera de Agricultura, María González Corral, se desplazó hoy hasta Tordehumos para compartir la noticia personalmente con alcaldes y vecinos, confirmando que las obras de concentración parcelaria en municipios como Medina de Rioseco, Villabrágima o Morales de Campos comenzarán pronto y, lo más importante, no tendrán repercusión económica para los propietarios.

El proyecto es de los que cambian el día a día. Se van a construir y arreglar casi 400 kilómetros de caminos rurales, lo que supone una auténtica revolución para la movilidad de casi 1.900 familias que viven del campo.

Pero no solo se trata de echar zahorra; el plan incluye arreglar puentes viejos sobre el río Sequillo, levantar otros nuevos y crear nuevas vías de circunvalación.

Más allá del asfalto y el hormigón, lo que se busca es que el campo vallisoletano tenga futuro.

Al agrupar las tierras y tener mejores accesos, los agricultores darán muchas menos vueltas con el tractor —se calcula que los trayectos se acortan casi a la mitad—, lo que supone gastar menos combustible y que las máquinas sufran menos.

Si ponemos la lupa en Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio y Tamariz de Campos, el cambio será total gracias a una inversión de 12 millones de euros.

Que se completan con los 15 millones de euros en Tordehumos, Villabrágima y Morales de Campos.

En estos pueblos, 870 agricultores podrán trabajar mejor sus tierras gracias a una red de caminos impresionante de 212 kilómetros y la mejora de sus puentes.

La Junta además, anuncia que ya está trabajando para llevar estas mejoras a 56.000 hectáreas de toda la provincia de Valladolid y pronto extenderá este impulso a otras 40.000 hectáreas de la zona de Tierra de Campos Oeste, llegando también a los vecinos de León y Zamora para que el futuro del campo no se detenga.

Es, en definitiva, una forma de hacer que las explotaciones sean más rentables para que los jóvenes se animen a quedarse y el relevo generacional sea una realidad.

Todo ello sin olvidar el entorno, ya que el plan se completa con la plantación de árboles de la zona y la creación de áreas de recreo para que el paisaje castellano siga luciendo con orgullo su mejor cara.