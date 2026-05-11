La industria del videojuego calienta motores en Valladolid con la jornada profesional Press Start

Imágen recurso de la Exploration Day 2026 en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Universidad Europea Miguel de Cervantes - UEMC. Meta.

Valladolid da un nuevo paso al frente en referencia en innovación de la industria del entretenimiento digital. El próximo 15 de mayo, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la agencia IdeVa, celebrará la jornada profesional Press Start.

Este evento no es solo una cita para aficionados, sino un foro de alto nivel diseñado para analizar el negocio, la empleabilidad y los retos de un sector que ya es motor de la economía tecnológica global.

La iniciativa, que forma parte del proyecto Campus Innova-Sostenible, busca estrechar el lazo entre el mundo académico y la empresa.

Valladolid quiere que su talento joven no tenga que emigrar para trabajar en grandes producciones, y para ello, Press Start traerá a la ciudad a figuras con experiencia en proyectos internacionales de la talla de Tomb Raider o The Callisto Protocol.

El cartel de la jornada destaca por su enfoque práctico. Pablo José de Andrés, Senior Technical Artist con una dilatada trayectoria en estudios de primer nivel, explicará cómo se coordinan los equipos técnicos en las superproducciones mundiales.

Por otro lado, Bárbara Barroso, embajadora de Mujeres en Videojuegos, pondrá el foco en las competencias que demanda el mercado actual, mientras que Carlos Belenguer hablará sobre la sostenibilidad de los estudios independientes y cómo monetizar proyectos en la era de las comunidades digitales.

Además, la jornada servirá como plataforma de lanzamiento para la Valladolid Game Development Association (VAGDA). Presentada por David Lorenzo, esta asociación nace con el objetivo de unir a los creadores locales y fortalecer el tejido profesional del desarrollo de videojuegos en la ciudad.

Cartel de las jornadas en la UEMC.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del Tech Lab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León.

Se trata de un centro pionero no solo en España, sino en Europa, diseñado para ser un laboratorio de emprendimiento donde convivan la realidad virtual, la inteligencia artificial y la producción audiovisual.

Este centro pretende ser el imán que atraiga a inversores y emprendedores, convirtiendo a Valladolid en un laboratorio vivo de innovación.

La jornada concluirá con una mesa redonda sobre el futuro del talento y un espacio de networking donde estudiantes y profesionales podrán intercambiar ideas.

A través de Press Start, la UEMC y el Ayuntamiento consolidan una alianza que sitúa a Valladolid en el mapa del negocio digital, apostando por un sector con una proyección económica y social imparable.