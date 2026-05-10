Ya es oficial: vuelven los campamentos náuticos de la Diputación de Valladolid con 126 plazas en agosto

Imagen de una edición anterior de los campamentos náuticos de la Diputación de Valladolid.

La Diputación de Valladolid ha hecho oficial este domingo la convocatoria de una nueva edición de sus campamentos náuticos que contarán con 126 plazas. Una iniciativa muy deseada por jóvenes de entre 13 y 17 años que se celebrará en dos turnos durante el mes de agosto en las localidades de Santander y El Campello.

Los campamentos tienen como objetivo que los menores de municipios de menos de 20.000 habitantes disfruten de la convivencia, el deporte y la educación en valores en un entorno natural.

Las actividades que se desarrollarán contemplan deportes náuticos, excursiones y dinámicas educativas, con alojamiento, manutención y transporte desde Valladolid incluidos.

El plazo de inscripción estará abierto entre el 11 y el 25 de mayo de 2026, pudiéndose presentar las solicitudes a través de los canales que sean habilitados por la Diputación de Valladolid.

En el caso de que se supere el número de plazas disponibles, la adjudicación será realizada mediante sorteo público. El 10% de las inscripciones se reserva para jóvenes de unidades familiares en situación de especial vulnerabilidad, reforzando de esta manera el carácter inclusivo de los campamentos.

El primer turno disfrutará en Santander entre el 9 y el 15 de agosto, en concreto en el Centro de Ocio Monte Corona. Este campamento está dirigido para menores de entre 13 y 15 años y cuenta con 84 plazas.

Los participantes disfrutarán de actividades náuticas diarias como kayak, paddle surf, vela, snorkel o windsurf. También de excursiones a sitios de interés cercanos y actividades centradas en la educación ambiental, la convivencia y el tratamiento de residuos.

El precio por cada menor es de 100 euros, con un descuento del 20% para aquellas familias que sean numerosas.

Por otro lado, el segundo turno tendrá lugar entre el 6 y el 12 de agosto en El Campello (Alicante). Los participantes se hospedarán en la Residencia Nuestra Señora de la Piedad y es para jóvenes de 16 y 17 años. Las plazas habilitadas son 42.

El precio será el mismo, también los descuentos, y el programa incluye actividades náuticas como snorkel, paddle surf, kayak o vela. Destaca entre ellas la visita al parque temático Terra Mítica y también habrá dinámicas educativas y actividades de ocio saludable.