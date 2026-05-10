Buscan al autor de tres puñaladas en cabeza, hombro y mano a un joven durante las fiestas de Laguna de Duero

La Guardia Civil de Valladolid ha abierto una investigación para tratar de encontrar y detener al autor de tres puñaladas, en cabeza, hombro y mano, a un joven, nacido en 2007 y nacionalidad española, durante las fiestas de San Pedro Regalado en Laguna de Duero.

Los hechos han tenido lugar esta pasada madrugada, a eso de las 03:00 horas, en la localidad vallisoletana del Alfoz de la capital provincial. Tal y como ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, a este periódico, la víctima fue trasladada en primera instancia con pronóstico muy grave.

Sin embargo, las exploraciones exhaustivas han permitido comprobar que las lesiones ocasionadas son superficiales y, en principio, no corre peligro su vida. Incluso está previsto que el joven pueda ser dado de alta este mismo domingo.

Por otro lado, el Instituto Armado mantiene la investigación abierta de un suceso que, en palabras del subdelegado, es extraño porque no existen testigos de los hechos, a pesar de que Laguna de Duero se encuentra este fin de semana celebrando sus fiestas patronales y la afluencia de gente en las calles es masiva.