Valladolid se vuelca con la Marcha Asprona con 4.300 andarines: "Debemos sentirnos muy orgullosos"

Una vez más, la provincia y la ciudad de Valladolid se han volcado con la Marcha Asprona. La primera iniciativa solidaria de estas características en nuestro país, inaugurada en 1978, y que ha registrado este sábado, 9 de mayo, la participación de 4.300 andarines que han apoyado a las personas con discapacidad intelectual.

"Debemos sentirnos muy orgullosos por haber sido pioneros y por esta expresión de sensibilidad y solidaridad de los vallisoletanos", ha destacado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante su participación en la marcha. También ha estado presente el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha trasladado un especial agradecimiento a todos los trabajadores del Tercer Sector.

El inicio de la marcha, que ha recaudado fondos para el servicio de transportes y la reforma del centro de ocio de Fundación Personas - Asprona, ha tenido lugar desde la Plaza del Milenio. La mañana, finalmente, ha dado tregua en lo que a meteorología se refiere y ha permitido vivir con buen ambiente su inicio.

La cita "combina el deporte, la convivencia y, en tercer lugar, quizás lo más importante, la solidaridad". Así lo ha destacado Carnero, quien ha ensalzado el sentimiento colectivo de formar parte de un movimiento de ayuda para las personas con discapacidad intelectual.

Para Conrado Íscar, esta 49 edición de la Marcha Asprona significa un "día importante" porque, a su juicio, esta es la "marcha referencia de Valladolid".

En datos, el carácter social se ha confirmado tras registrar 753 grupos, con un peso especialmente alto de familias (553) y amigos (156). Estos datos reflejan que la Marcha Asprona se vive, especialmente, como un plan compartido.

Del total de los inscritos, 821 son menores de 25 años, siendo 494 menores de 18 y 327 entre 18 y 25. Los códigos postales que más han participado han sido 47014 (202) y 47008 (169), seguidos de 47013, 47012 y otras zonas de la ciudad y provincia.

El mensaje que se ha lanzado este año desde la organización es que "la IA no puede venir por ti", con el que pretenden poner el foco en la presencia real y en la fuerza de una comunidad que sale a la calle a apoyar, convivir y sumar a una causa social que continúa siendo necesaria.

Como novedad, esta edición ha contado con un sorteo de regalos en la llegada para aquellos que acaben el recorrido y sellen su dorsal en meta. Para ello, han colaborado entidades como el CDO, Real Valladolid, VRAC Rugby o CBC Valladolid, entre otros.