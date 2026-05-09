Tordesillas ya conoce las ganaderías "de renombre" que recorrerán las calles durante los encierros de fiestas

Imagen de la gala en la que se han dado a conocer los detalles taurinos para las fiestas de Tordesillas

Tordesillas ya conoce las ganaderías "de renombre" que participarán en los festejos taurinos de las Fiestas de la Virgen de la Peña y la Guía el próximo mes de septiembre. Los nombres se han desvelado durante una gala que ha tenido lugar este pasado viernes en las Casas del Tratado bajo la organización de Toro Duero.

Por otro lado, el acto ha servido también para presentar oficialmente el IX Campeonato de Cortes de Castilla y León, que celebrará en la localidad su semifinal el próximo 13 de septiembre.

Los encierros tradicionales de Tordesillas, declarados de Interés Turístico Regional desde 2025, tendrán como protagonistas a los astados de las ganaderías Adolfo Martín, Torrealba y Astolfi. Los toros de cajón para los encierros urbanos serán de Núñez del Cuvillo y Adolfo Martín.

Por su parte, el campeonato autonómico de cortes arrancará en Benavente el próximo 31 de mayo y su segunda cita será en Cantalejo. Un total de 40 recortadores medirán sus habilidades hasta llegar al 13 de septiembre, cuando los semifinalistas se midan a partir de las 22:00 horas en el coso tordesillano.

Como novedad, habrá un desafío ganadero del campo charro para los 20 participantes que lleguen hasta esta fase. El festejo contará con cinco ganaderías de primer nivel como Aldeanueva, Cambronell Hermanos, Rekagorri, Valdefresno y Vellosino. Posteriormente, la final se celebrará en La Flecha el 21 de noviembre.

En la gala taurina de este pasado viernes han participado el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el concejal de Festejos, Miguel Ángel Posada, y regidores y ediles de las localidades en las que tendrá lugar el campeonato de cortes.

Oliveira, en la presentación, ha subrayado “el impulso y la apuesta que hace siempre Tordesillas por el mundo del toro”, afirmando que, “pese a las dificultades que atraviesa el sector, el esfuerzo de los Ayuntamientos y las ganaderías ayudan a fortalecer los festejos populares para que la tradición no se pierda en nuestros pueblos”. Así, el primer edil subrayó la importancia de la declaración de los encierros tradicionales de interés turístico regional, elogiando el trabajo “de todas las personas que hacen posible una organización óptima cada año para una enorme afluencia”.

Cartel de los festejos taurinos 2026 de las fiestas de Tordesillas

Por su parte, Miguel Ángel Posada puso el foco en el patrimonio y la gastronomía locales “como principal atractivo de una villa que está profundamente ligada a las celebraciones populares y la cultura taurina”. Así, ha invitado a vecinos y visitantes a participar de la fiesta el próximo 13 de septiembre, defendiendo que “ser sede de este campeonato es una oportunidad extraordinaria para demostrar lo que somos”, y avanzando que “la calidad de estas ganaderías son un aliciente que elevará, sin duda, el nivel del espectáculo”.

En el acto, Posada ha participado en un coloquio junto a los ganaderos Antonio Rekagorri y Jesús Brazuelas, y el gerente de Toro Duero, Daniel Lozano. Asimismo ha tenido lugar otra charla con los recortadores Dany Alonso, Iker Carrasco 'Furry', Pablo Martín 'Guindi' y Oliver García, quienes, como protagonistas de esta competición, también han puesto sobre la mesa sus inquietudes y apreciaciones sobre el Campeonato Regional.