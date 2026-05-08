Del todo al nada en San Pedro Regalado: Valladolid paga el peaje de Sevilla sin Morante y Roca Rey

Morante lo borda al natural y se fuma "la pipa de la paz" con Roca Rey en Sevilla.

La Feria de San Pedro Regalado en Valladolid ha sufrido un vuelco dramático en apenas unas horas, pasando de la euforia de un cartel histórico a una realidad marcada por la enfermería.

Lo que se promocionaba en toda la ciudad como el plato fuerte de la temporada —un mano a mano indirecto entre las dos máximas figuras del escalafón— se ha desmoronado tras confirmarse que ni Morante de la Puebla ni Roca Rey podrán hacer el paseíllo este domingo en el coso del Paseo de Zorrilla.

El infortunio tiene su origen en la pasada Feria de Abril de Sevilla, cuyas secuelas han terminado por dinamitar los planes de la empresa Tauroemoción.

El destino ha querido que Valladolid pague el peaje de los percances sufridos en la Maestranza, transformando una feria que lo tenía todo en una cita obligada a reinventarse sobre la marcha.

La baja de Morante de la Puebla ha sido el golpe más difícil de asimilar, y más teniendo en cuenta que el 'genio sevillano' haya confirmado que sí estará para torear el viernes 15 de mayo en Jerez de la Frontera, donde también estará anunciado al día siguiente.

En una feria que el mismo José Antonio ayudó a configurar en homenaje a su antiguo apoderado y amigo Rafael de Paula y al rejoneador, Álvaro Domecq.

El diestro cigarrero, que sufrió una cornada en la zona rectal el pasado 24 de abril, mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, pidiendo incluso a la empresa que no le buscaran sustituto mientras intentaba probarse en el campo.

Sin embargo, los dolores y la falta de facultades físicas han obligado al genio sevillano a renunciar a una plaza que le esperaba con los brazos abiertos.

Por su parte, Roca Rey tampoco ha logrado recuperarse de la grave cornada de 35 centímetros y dos trayectorias que recibió el 21 de abril en Sevilla.

El huracán peruano, gran motor de la taquilla y responsable de que se rozara el lleno en otras ferias de San Pedro en Valladolid, ha tenido que ceder ante la recomendación médica, dejando huérfano de su explosividad el cartel dominical.

Ante este panorama de "nada" frente a las expectativas iniciales, la empresa ha reaccionado con rapidez para salvar la tarde de este domingo 10 de mayo. Alejandro Talavante y Borja Jiménez serán los encargados de cubrir los huecos dejados por las dos figuras.

Talavante aportará la veteranía y el temple, mientras que Borja Jiménez, gran triunfador de la pasada temporada y debutante en esta plaza, llega con el hambre de quien quiere reclamar su sitio entre los grandes.

El cartel definitivo para este sábado día 10 de mayo queda compuesto por Alejandro Talavante, Juan Ortega —que se mantiene como el único superviviente del cartel original— y Borja Jiménez, quienes lidiarán toros de la ganadería de Jandilla.