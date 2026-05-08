El plan de Valladolid ante un problema nacional: nuevas viviendas públicas y, de locales vacíos a pisos en alquiler

El problema de la vivienda es grave en España en general, en Castilla y León en particular y en todas las provincias de nuestra región. Valladolid quiere paliar esto con varias acciones.

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha presidido el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) que se ha celebrado en la mañana de este viernes, 8 de mayo.

En el mismo se ha aprobado una batería de actuaciones para “consolidar y ampliar el parque municipal de vivienda pública en alquiler” y “mejorar las condiciones de habitabilidad de inmuebles ya incorporados y avanzar en nuevas fórmulas de regeneración urbana y acceso a la vivienda”.

La sesión ha permitido dar luz verde a diferentes proyectos de adquisición, rehabilitación, adecuación y urbanización que se enmarcan en el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 del Ayuntamiento de Valladolid, que establece como objetivo prioritario incrementar la oferta de vivienda y reforzar el parque público municipal.

Un millón de euros para nuevas viviendas

Uno de los acuerdos más relevantes ha sido la aprobación del nuevo Pliego de Condiciones para la adquisición de viviendas durante el ejercicio 2026 en la ciudad de Valladolid.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 1.100.000 euros, ampliable durante la vigencia del contrato, con el objetivo de seguir incrementando el Parque Público Municipal de Viviendas en Alquiler gestionado por VIVA y avanzar en los objetivos fijados en el nuevo Plan Municipal de Vivienda.

El nuevo pliego endurece los requisitos técnicos y de calidad exigidos a las viviendas, priorizando inmuebles en mejores condiciones de habitabilidad y eficiencia energética, garantizando así una mayor calidad residencial para las futuras personas arrendatarias.

Además, el procedimiento facilita la adquisición de vivienda protegida evitando las dificultades derivadas de los derechos de tanteo y retracto, permitiendo agilizar las operaciones de compra e incorporación inmediata al parque público.

Reparación y adecuación de viviendas municipales

El Consejo de Administración ha aprobado igualmente la licitación de obras de reparación simple y adecuación de viviendas pertenecientes al Parque Público Municipal de Viviendas en Alquiler.

Estas actuaciones responden tanto al estado en que se encontraban algunas viviendas en el momento de su adquisición como a diversas situaciones derivadas de un uso inadecuado.

La actuación se estructura en tres lotes con un valor estimado conjunto superior a los 507.000 euros (IVA excluido), y permitirá realizar reparaciones y acondicionamientos necesarios para incorporar nuevas viviendas al mercado público de alquiler.

Transformación de locales vacíos en nuevas viviendas protegidas

El Consejo también ha aprobado la licitación de 88.000 euros, más IVA, para la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de transformación de ocho locales comerciales propiedad de VIVA sin uso en trece nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler.

La actuación afecta a locales situados la planta baja de tres edificios y a una oficina situada en la primera planta de un edificio residencial en diferentes barrios de Valladolid y permitirá recuperar espacios actualmente vacíos o sin actividad para destinarlos a vivienda asequible.

El presupuesto máximo de ejecución material de las futuras obras ascienderá a casi un millón de euros.

Nuevas cocinas

Dentro de las actuaciones de adecuación del parque público, VIVA ha aprobado también la licitación del suministro e instalación de cocinas en varias viviendas adquiridas recientemente en el ejercicio de derecho de tanteo por la sociedad municipal.

La actuación contempla la instalación de mobiliario modular para nueve cocinas con encimera, y varios electrodomésticos incluyendo catorce vitrocerámicas, once campanas extractoras, diez fregaderos, un frigorífico, una lavadora y un horno.

El contrato cuenta con un presupuesto estimado de 47.300 euros, más IVA, y permitirá acelerar la puesta en uso de viviendas recientemente incorporadas al parque público municipal para su inmediata incorporación al alquiler de vivienda protegida.

Cañada Real – Calle Somosierra

En materia de desarrollo de suelo, el Consejo ha abordado también nuevas actuaciones vinculadas al desarrollo urbanístico del sector SE(o).39-01 Cañada Real/Calle Somosierra.

La propuesta aprobada permitirá avanzar en la urbanización y demolición necesarias para el desarrollo del ámbito, con una inversión inicial de urbanización superior a 554.000 euros.

El proyecto contempla parcelas destinadas a la construcción en torno a 100 viviendas, entre las que se encuentran vivienda de uso residencial protegida y colaborativa.

Además, el Área de Urbanismo propondrá a VIVA como nuevo agente urbanizador de la zona. La propuesta responde, por un lado, al interés directo de la sociedad municipal como propietaria de parcelas resultantes en el ámbito y, por otro, al interés general de impulsar un desarrollo ágil del sector que facilite la construcción de viviendas en beneficio del municipio.

Oferta pública de 105 plazas de garaje en alquiler

Otro de los acuerdos adoptados ha sido la aprobación de la oferta pública de alquiler de plazas de aparcamiento no vinculadas a viviendas protegidas.

VIVA pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 105 plazas, 85 para coches y 20 para motocicletas, distribuidas en distintas promociones municipales de la ciudad.

Las plazas se ofertarán a precios limitados mediante convocatoria pública permanente a través de la página web de la sociedad municipal.

Con todas estas actuaciones, VIVA continúa consolidando la hoja de ruta marcada por el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con el acceso a una vivienda asequible, la ampliación del parque público municipal y la regeneración urbana sostenible.