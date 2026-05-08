Natividad Sanabria cumple 109 años en un pueblo de Valladolid: “Es memoria viva, ejemplo y orgullo”

Imagen de Natividad con su ramo de flores. Fotografía: Ayuntamiento de Villabrágima.

Este jueves, 7 de mayo, Villabrágima se ha reunido para celebrar el 109 cumpleaños de Natividad Sanabria. Más de 100 años que son “memoria viva, ejemplo y orgullo para todo nuestro pueblo”, añade.

El alcalde de la localidad vallisoletana, Eduardo Sahagún, le ha hecho entrega de un ramo de flores en nombre de todos los vecinos.

Además, sus familiares le han acompañado y arropado en esta celebración tan emotiva.

Además, durante el encuentro, se ha compartido un precioso poema que su hijo, Miguel A. Alonso, ha querido dedicarle con motivo de sus 109 años.

Unos versos llenos de ternura y gratitud que emocionaron a todos los presentes.

“Natividad es historia, es raíz y es corazón”, han finalizado desde el Ayuntamiento de Villabrágima.