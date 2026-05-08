Una asociación LGTBI convoca un escrache contra una escritora feminista acusada de "tránsfoba" en Valladolid

Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han convocado un escrache este viernes a las 18:45 horas frente a la Biblioteca de Castilla y León contra la presentación del libro 'No contaban con las madres', de la periodista y escritora feminista Nuria Coronado Sopeña.

El acto está previsto para las 19:00 horas en el mismo centro público.

Según ambas entidades, la obra de Coronado, a la que califican de "tránsfoba", promueve un discurso que califica la identidad trans como un "daño irreversible" y presenta el transgenerismo como un "peligro" para la salud de los menores.

Las asociaciones consideran que acoger este acto en una institución pública "vulnera la Ley 10/2007 de Lectura, del Libro y de las Bibliotecas de Castilla y León, así como la Ley Trans estatal".

El libro y su autora

'No contaban con las madres. La lucha de miles de familias contra el fenómeno trans' (Editorial Deusto, 2024) recopila testimonios de madres de jóvenes con disforia de género de inicio rápido (ROGD), junto a análisis de feministas, científicas, abogadas y psicólogas.

La autora denuncia lo que describe como un "contagio social", los efectos secundarios de las intervenciones médicas y una supuesta "mordaza trans" que, según ella, silencia el debate.

Coronado, periodista con trayectoria en feminismo y comunicación no sexista, defiende la libertad de expresión y el derecho de las familias a cuestionar las políticas de "afirmación de género" en menores.

La Biblioteca de Castilla y León ha mantenido el evento en su programación, destacando el libro como un homenaje a la asociación Amanda y un espacio para el pensamiento feminista.

La respuesta LGTBI

Fundación Triángulo recoge el testimonio de un joven trans de Valladolid que afirma: "Mi vida no es un debate, no es una opinión. Nuria Coronado presenta esto como una charla teórica, pero cuestiona directamente mi existencia".

Las organizaciones lamentan los "ataques" recibidos en redes y denuncian que la autora y otras usuarias hayan "denigrado e invalidado" la identidad del joven.

Asimismo, respetan las vivencias de las madres del libro, pero rechazan que se utilicen para "estigmatizar a todo un colectivo" o promover teorías de "contagio social" que, según ellas, contradicen el consenso científico y la legislación vigente.

Ante la falta de respuesta de la Biblioteca a su petición de cancelación, anuncian la concentración y no descartan elevar el caso a Fiscalía por posible delito de odio. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica en las calles y en las redes.