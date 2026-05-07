Valdestillas anuncia que tendrá ‘Conciliamos’ hasta el año 2030 para niños y niñas durante las vacaciones

El Ayuntamiento de Valdestillas va a formar parte del programa ‘Conciliamos’ de la Junta de Castilla y León hasta el año 2030, como han informado fuentes municipales.

Así se va a ofrecer un nuevo servicio dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio durante los periodos no lectivos.

El Programa Conciliamos es una iniciativa que viene impulsada por la Junta de Castilla y León que tiene el objetivo de ofrecer atención lúdica y educativa a niños y niñas durante las vacaciones escolares.

Así permitirá a madres, padres y tutores compatibilizar sus responsabilidades tanto laborales como familiares.

La edición de 2026 presenta importantes novedades y continuará dirigida a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, ampliándose hasta los 14 años en el caso de participantes con necesidades educativas especiales, siempre que los progenitores o tutores trabajen durante el periodo vacacional.

Como principal novedad, el programa amplía su cobertura a todo el mes de septiembre, incluyendo así todos los periodos no lectivos previos al inicio del curso escolar.

Las actividades desarrolladas dentro del programa incluyen talleres artísticos y deportivos, juegos, animación a la lectura, así como actividades de sensibilización relacionadas con los derechos de la infancia y la igualdad.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Valdestillas refuerza su compromiso con las familias del municipio, ofreciendo nuevos recursos que contribuyen al bienestar de los vecinos y vecinas y favorecen la conciliación laboral durante las vacaciones escolares.

Desde el Consistorio se valora muy positivamente la adhesión a este programa, que permitirá ampliar la oferta de servicios educativos y de ocio infantil en la localidad durante los próximos años.