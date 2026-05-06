Un paso más para que el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas sea una realidad por más de 125 millones

La A-62, a su paso por la provincia de Valladolid Rubén Cacho ICAL

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición de este miércoles, 6 de mayo, el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción para una mejora clave en la provincia de Valladolid.

Se trata de mejorar la capacidad y la funcionalidad de la autovía A-62 entre Simancas y Tordesillas, ambos municipios vallisoletanos con una obra que tendrá un presupuesto estimado que asciende a los 125,5 millones de euros.

La A-62, que es conocida también como la Autovía de Castilla, discurre entre Burgos y Fuentes de Oñoro (en la frontera con Portugal) formando parte de la Red Transeuropea de Transporte.

El proyecto aprobado

El proyecto aprobado trata de definir las actuaciones necesarias que están centradas en mejorar, tanto la movilidad como la funcionalidad y la seguridad viaria en el tramo de la autovía que va entre Simancas y Tordesillas, en la provincia de Valladolid.

En concreto entre los kilómetros 140,5 y 151 para construir un tercer carril por sentido para reordenar los accesos y remodelar los cuatro enlaces que existen.

En concreto se prestará especial atención a los enlaces entre Velliza y Villamarciel. También en San Miguel del Pino, El Montico y la conexión con la autovía A-6.

También, como asegura la publicación del BOE, se va a rediseñar el ramal de conexión A-62/A-6 sentido Madrid y a la altura de Tordesillas.

Otro de los puntos clave del proyecto, como se ha anunciado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pasa por la construcción de cuatro nuevos pasos superiores.

Uno de ellos será para su uso agropecuario. Otra nueva estructura para el paso inferior de fauna en el entorno del encauzamiento del Arroyo de la Reguera, un viaducto y tres estructuras de ramales en el enlace de la A-62/A-6, además de dos muros de contención de tierras.

Otro gran paso para mejorar la vía y las conexiones entre Simancas y Tordesillas en la provincia de Valladolid.