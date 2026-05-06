Aldeamayor de San Martín canta a la luz de la Virgen de Compasco: un concierto rodeado de una "magia especial"

Presentación de la VII edición de 'Músicas a la luz de la Virgen del Compasco' de Aldeamayor de San Martín.

Aldeamayor de San Martín (Valladolid) rendirá homenaje el próximo martes, 12 de mayo, a la Virgen del Compasco, patrona de la localidad, en la víspera de su traslado de la Iglesia de San Martín de Tours a la ermita.

La VII edición de 'Música a la luz de la Virgen de Compasco' dará el pistoletazo de salida al programa de actividades del Privilegio de Villazgo 2026, organizado por la Asociación Cultural Villa de Aldeamayor.

El evento ha sido presentado este miércoles en la Diputación de Valladolid, donde han estado presentes el vicepresidente de la institución provincial, Víctor Alonso, el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, la teniente de alcalde, Virginia Almanza, los concejales Ángel Luis Sánchez y Noelia García, y el presidente de la Asociación Cultural, Álvaro Sanz.

La jornada se enmarca dentro de un amplio elenco de actividades que organiza la Asociación Cultural que, para Roberto Martínez, es un "orgullo" para la localidad porque es la "encargada de brindarnos excelentes muestras de todo tipo".

Tal y como ha explicado el regidor, las ediciones de 'Música a la luz de la Virgen de Compasco' cada año "se supera, invitando a gente de lo mejor que hay en el panorama nacional de la música clásica".

Álvaro Sanz ha explicado que el objetivo que persigue la Asociación Cultural es "ofrecer una diversidad de actividades a lo largo del año, bien sean conciertos, como es el caso, proyecciones de cine en verano o las noches de las estrellas".

Sobre este concierto de música clásica, ha destacado que es "complementario" con otras actividades en torno al folclore, un elemento "muy importante" para Aldeamayor de San Martín.

El concierto tendrá lugar a partir de las 21:00 horas y la parroquia estará debidamente engalanada para la ocasión, con un juego tenue de luces que darán intimidad y misticidad al concierto.

Los protagonistas del concierto de música clásica serán el cuarteto de la Camerata Europa, quienes estarán acompañados por el tenor y agricultor David Galicia Ruiz.

El cuarteto está formado por profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que vienen desde varios países de Europa y América del Norte. Fue fruto del deseo de disfrutar de un repertorio musical que no es muy conocido por el público general y se interpreta muy poco.

Obras de Mozart, Vivaldi, Verdi, Chopin o Tchaikovski podrán ser disfrutados por los asistentes al concierto. La rica diversidad de procedencias de los componentes, la variada formación y la aportación de David Galicia permitirán escuchar piezas como el Nessum Dorma de Puccini o el Va pensiero de Verdi.

"El repertorio elegido para la ocasión, la acústica de la Iglesia de San Martín de Tours y la tenue iluminación con velas del recinto, dotarán de una magia especial a esta cita a la que esperamos que acudan el mayor número de personas", ha zanjado Álvaro Sanz durante la presentación.