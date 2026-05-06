Adolfo Arranz, dibujante vallisoletano en Hong Kong, toca el cielo como finalista de los Pulitzer: “¡Qué logro!”

Adolfo Arranz, nacido en Valladolid y criado en Guardo (Palencia), ha sido nombrado este martes, 5 de mayo en Nueva York, finalista de los premios Pulitzer. Dentro de la categoría de mejor reportaje ilustrado y comentario gráfico.

El vallisoletano lleva afincado en Hong Kong desde el año 2011 y fue director creativo de Mediacorp de Singapur antes de ejercer ese mismo puesto en el ‘South China Morning Post’.

La nominación le ha llegado por su labor junto a Poppy McPherson, Devjyot Ghoshal y Han Huang, compañeros suyos en la agencia Reuters.

Reacción

“Muy honrado de formar parte del equipo finalista del Premio Pulitzer. ¡Qué logro!”, asegura el artista en sus redes sociales.

Todo en relación a la información que les ha hecho merecedores de este gran reconocimiento que lleva el nombre de ‘Scammed into Scamming’ que traducido al español quiere decir: ‘Estafado en la estafa’, sobre los campos de trabajo de estafas online en el sudeste asiático.

Como reza la entradilla del artículo, “en todo el sudeste asiático ha surgido una industria del fraude valorada en miles de millones de dólares, en la que trabajan, en parte, víctimas de la trata de personas.

En las zonas sin ley de la frontera entre Myanmar y Tailandia, los recintos controlados por bandas criminales chinas albergan a miles de personas obligadas a estafar a desconocidos por Internet bajo amenaza de sufrir castigos brutales. Según ha revelado Reuters, Tailandia se ha convertido en un importante centro de tránsito para las víctimas de la trata de personas”.

La investigación, publicada originalmente en septiembre de 2025, cuenta en palabras de Arranz con “reportajes excepcionales” a cargo de Poppy McPherson y Devjyot Ghoshal, edición de Simon Scarr, Rebecca Pazos y Daniel Flynn, y el trabajo de Han Huang y el propio vallisoletano para “dar vida” al aspecto visual de uno de los proyectos a los que, según confiesa, ha dedicado “más esfuerzo y dedicación” en toda su trayectoria.

El galardón en esa categoría recayó en Natalie Obiko Pearson, de Bloomberg, junto a Anand RK y Suparna Sharma, colaboradores de esa agencia internacional, por su reportaje titulado ‘trAPPed’.

El jurado encargado de tomar la decisión en ese apartado estuvo presidido por Mariel Garza, e integrado por Susie Cagle, Alberto Cairo, Jess Ruliffson y Ann Telnaes.

Los premios Pulitzer, establecidos en 1917 y gestionados por la Universidad de Columbia, reconocen anualmente trabajos publicados en medios estadounidenses en distintas categorías de periodismo, así como en literatura, música y teatro.