Valladolid detecta un cambio de tendencia en su medio rural: "Empieza a mostrar señales reales de recuperación"

David Esteban, David de la Viuda y la jefa de servicio presentan los resultados del proceso participativo para abordar la despoblación y el reto demográfico en la provincia de Valladolid.

La provincia de Valladolid ha detectado un cambio de tendencia en el mundo rural durante el proceso participativo que orientará la próxima estrategia frente al reto demográfico. "Empieza a mostrar señales reales de recuperación", ha destacado el diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, durante la presentación de las conclusiones.

Acompañado por su compañero encargado del área de Innovación Digital, Contratación y Gobierno Abierto, David Esteban, el diputado ha sido el encargado de presentar los resultados de este proceso participativo en el que se ha contado con más de 1.000 personas de la provincia que han sentado las bases para la futura estrategia de la Diputación de Valladolid.

El proceso tenía como objetivo analizar la situación de la despoblación y sus causas, además de aportar un diagnóstico sociodemográfico de la provincia y recoger propuestas ciudadanas para afrontar este reto.

Según ha explicado De la Viuda, el proceso se ha articulado en tres fases que han permitido integrar el análisis de datos sociodemográficos con la percepción directa de la ciudadanía, dando como resultado una radiografía completa del medio rural de Valladolid y sus principales desafíos y oportunidades.

"En la última década, más de un 79% de los municipios de menos de 1.000 habitantes perdieron población, pero hoy podemos decir que 2024 ha marcado un punto de inflexión", ha subrayado el diputado.

Tras experimentarse un incremento poblacional del 0,8%, el diputado ha garantizado que este crecimiento se ha extendido también en los tramos de los municipios rurales. "Rompiendo una dinámica negativa, a excepción de Tierra de Campos, donde está costando algo más", ha reconocido.

Precisamente, ha explicado que es la zona sur de la provincia la que presenta una mayor recuperación, además de los municipios que se encuentran en el área del Alfoz de la ciudad. "Casi la mitad de los municipios ya crecen", ha celebrado.

Los datos empujan hacia una "dinámica mucho más equilibrada" que hace que el territorio se encuentre "en transición". Especialmente en aquellas localidades de más de 2.000 habitantes, que se han situado como "los principales lugares de fijación de población y deben jugar un papel estratégico para el resto".

También han detectado que los municipios más pequeños "empiezan a reaccionar", sin obviar eso sí que "siguen siendo los más vulnerables". "Ya se detecta un ligero repunte en pueblos de menos de 500 habitantes", ha incidido.

El diagnóstico que aporta el proceso participativo les ha permitido saber también que a la hora de abordar el reto demográfico se tiene que hacer desde una perspectiva "estructural clave". "No hay un único medio rural, hay realidades distintas", ha precisado.

Para la Diputación de Valladolid, la diversidad se afronta como un "reto, pero también una oportunidad para diseñar políticas públicas más eficaces". En este sentido, consideran que el medio rural es "un espacio con potencial" y un territorio "diverso, dinámico y resiliente que ha comenzado a mostrar signos de recuperación".

"Con políticas públicas adecuadas y diferenciadas, podemos consolidar esta tendencia y transformar el reto en una oportunidad de desarrollo", ha insistido.

El proceso

El diagnóstico de la Diputación de Valladolid sobre el medio rural de la provincia ha estado estructurado en tres fases. En la primera se identificaron a los agentes más relevantes, lanzándose formularios abiertos a la ciudadanía en la que han participado cerca de 900 personas.

También se han dirigido a ayuntamientos y se han llevado a cabo entrevistas en profundidad con agentes y entidades clave que son conocedoras de la provincia y sus comarcas para que diesen cualitativamente un valor añadido al proceso.

A todo esto se ha sumado un taller participativo de ámbito provincial en el que el intercambio de ideas ya ha apuntado a la detección de algunos consensos en torno a las causas de la despoblación y ha dado las primeras pistas para la búsqueda de soluciones.

La segunda fase se basó en la recogida de propuestas a través de seis talleres que finalizan este jueves y han pasado o pasarán por localidades como Mayorga, Urueña, Nava del Rey, Tudela de Duero y Pedrajas de San Esteban.

Por último, el proceso culmina en una tercera fase de devolución de los resultados, que se traducirá en un diagnóstico final que se presentará a la sociedad y a las entidades y personas participantes.

El informe propone cinco líneas de actuación para desarrollar un plan de acción. Por un lado está el impulso del empleo y el emprendimiento. Precisamente, ante el alto envejecimiento de la población, la Diputación también se encuentra elaborando una estrategia para mejorar la empleabilidad de las personas de más de 45 años en el medio rural, que se apoyará en esta primera estrategia frente al reto demográfico.

Dinamizar el tejido empresarial, revalorizar el sector agrícola y agroindustrial y apostar por las energías renovables y la economía circular son algunas de las cuestiones que marcan la hoja de ruta.

La segunda línea es la mejora del acceso a la vivienda, movilizando aquellas que estén vacías, impulsando incentivos para propietarios y promotoras y ampliando y diversificando la oferta.

En tercer lugar está el fortalecimiento de los servicios básicos y la conectividad, en cuarto la promoción de la calidad de vida y cohesión social y, por último, la promoción del turismo sostenible.

Todos estos ingredientes constituyen la base para la elaboración de una estrategia integral de reto demográfico de la Diputación de Valladolid que esté adaptada a la diversidad territorial de la provincia y orientada a frenar la despoblación, fijar población y crear nuevas oportunidades en el medio rural.