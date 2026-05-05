Talento, empleo y grandes proyectos que brillan en todo el mundo: ‘Valladolid Consolida 2026’ busca un nuevo éxito

De izquierda a derecha: Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado en la inauguración del Programa que lleva el nombre de ‘Valladolid Consolida 2026’ en la Agencia IdeVa ubicada en la calle Vega Sicilia, 2 de la ciudad del Pisuerga.

Todo, en una presentación en la que ha estado acompañado por Fernando Rubio, gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, por el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana y también por Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid.

Tanto Ayuntamiento de Valladolid, como la Cámara de Comercio y CEOE Valladolid han presentado la edición 2026 de Valladolid Consolida, una iniciativa que está orientada a impulsar el crecimiento empresarial y fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, dentro de la estrategia de Valladolid Now.

El Ayuntamiento de Valladolid apuesta por este programa desde hace casi una década, y destina una cuantía de 320.000 euros anuales, que se gestiona a partes iguales a través de CEOE y la Cámara.

Rendimiento

En su primera edición, el programa ha permitido acelerar e incubar 27 startups, generar una facturación conjunta estimada de 5,6 millones de euros y conectar a más de 200 emprendedores con una red de más de 30 inversores, consolidando una base sobre la que se construye esta nueva convocatoria.

La edición de 2026 prevé trabajar con en torno a 30 empresas, combinando proyectos en fase de incubación y aceleración, y abarcando sectores como salud, inteligencia artificial, desarrollo de negocio, ciudades inteligentes, construcción sostenible, educación o servicios tecnológicos avanzados.

El programa contempla un itinerario completo que incluye formación especializada, más de 400 horas de mentoría personalizada y espacios de conexión con el ecosistema inversor a través de Venture Days y un Demo Day final, cubriendo así todas las etapas de madurez del emprendimiento hasta el último trimestre del año.

Novedades

La nueva edición incorpora varias líneas de actuación orientadas a reforzar el impacto del programa. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un modelo de colaboración entre startups y empresa privada, que permitirá validar soluciones en entornos reales, generar casos de éxito y mejorar su proyección.

Asimismo, se impulsa la dimensión internacional del programa mediante acuerdos con universidades de Latinoamérica, que facilitarán la participación de startups internacionales en las actividades formativas y la presencia de los proyectos más destacados en el Demo Day final, con el objetivo de posicionar Valladolid en el ámbito del emprendimiento tecnológico global.

El programa se completa con acciones específicas para atraer talento universitario, como la organización de eventos en las Universidades de Valladolid orientado a dar a conocer la iniciativa entre estudiantes y potenciales emprendedores.

Una herramienta por el crecimiento empresarial

Valladolid Consolida se configura, así como una iniciativa estratégica para fortalecer el tejido empresarial, facilitando el crecimiento de proyectos con potencial y su conexión con el mercado, la inversión y las empresas.

La colaboración entre las tres entidades impulsoras permite articular un modelo de apoyo alineado con las necesidades reales del ecosistema y con los objetivos de posicionamiento de Valladolid como ciudad atractiva para el desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica.

Un “modelo de negocio”

“Consolida 2026 es hablar, desde el año 2013 y hasta ahora de un modelo de negocio, de digitalización, sostenibilidad, internacionalización y del talento que tenemos aquí. Estamos en una buenísima línea”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El primer edil ha apostado por “salvar baches” con programas como este porque “lo difícil para una empresa no es llegar sino mantenerse” y ha añadido que “aquí está el éxito y el futuro”.

“Hoy, el programa Consolida da un paso más. El año pasado consolidamos el proceso con las startups. En la primera edición tuvimos un total de 27, en esta queremos ampliarla hasta las 30”, ha añadido.

“Aquí es donde queremos estar y donde estamos. Se trata de crear ecosistemas para que el talento se quede en Valladolid”, ha finalizado el regidor.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha destacado que "Valladolid Consolida no es solo un proyecto, es una herramienta eficaz para que nuestras empresas crezcan, se internacionalicen y generen más empleo y valor desde Valladolid hacia el mundo”.

“Internacionalizar es ganar dimensión, diversificar riesgos y mejorar la competitividad. Y todo ello, demostrando que la colaboración entre entidades funciona y resulta útil para las empresas", ha añadido.

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha subrayado que “Valladolid Consolida no es una iniciativa aislada, sino parte de una estrategia de ciudad que busca generar empresa, atraer talento y consolidar proyectos con capacidad real de crecimiento. La edición de Consolida Startup celebrada el año pasado ha demostrado que es posible acompañar a los emprendedores en ese paso decisivo de la idea a la empresa, y esta segunda edición refuerza ese objetivo con más herramientas, más conexión con el mercado y una mayor proyección internacional”.

El plan de acción de 2026 integra, entre otras actuaciones, una nueva edición de Consolida Startup, un programa diseñado para acompañar a proyectos tecnológicos en sus fases de incubación y aceleración, facilitando su consolidación y su conexión con el tejido empresarial.