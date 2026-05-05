Salvada in extremis una mujer en Laguna de Duero tras quedar inconsciente en un caso de violencia de género

Un coche de la Policía Local de Laguna de Duero Ayuntamiento de Laguna de Duero

Una intervención de máxima complejidad llevada a cabo en la madrugada del 3 de mayo en Laguna de Duero (Valladolid) ha evitado una tragedia tras un presunto episodio de violencia de género en un domicilio de la calle Miño.

El aviso se produjo a través de una llamada al 112 que alertaba de gritos y posibles agresiones en el interior de una vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, apoyados por la Guardia Civil, quienes confirmaron la gravedad de la situación gracias a los testimonios de vecinos.

Ante la negativa del presunto agresor a abrir la puerta y la imposibilidad de comprobar el estado de la víctima, los agentes decidieron acceder al inmueble por el exterior.

En una actuación de alto riesgo, escalaron hasta el balcón y fracturaron una ventana para entrar en la vivienda, según fuentes municipales confirman a este medio.

Una vez dentro, se enfrentaron al sospechoso, que ofreció resistencia y fue finalmente reducido y detenido tras un forcejeo en el que resultó herido uno de los policías.

La víctima fue localizada encerrada en una habitación, en estado de shock extremo. Poco después perdió la consciencia, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia urgente.

La intervención de los bomberos resultó clave para permitir el acceso del equipo sanitario, que logró estabilizar a la mujer tras revertir su estado crítico.

Posteriormente fue trasladada en estado grave al Hospital Río Hortega, bajo protección policial.

Según su testimonio, había sido agredida por su pareja, quien presuntamente la golpeó en el rostro y la amenazó de muerte.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.