María José Cao Torija, el faro de la enfermería en Valladolid tras 45 años de entrega, premiada por la profesión

Este miércoles 6 de mayo, el salón de actos del Colegio de Enfermería de Valladolid se vestirá de gala para rendir homenaje a una figura que lo ha sido todo en el mundo de la enfermería.

El Grupo de Desarrollo Profesional Enfermero, que aglutina a las once entidades sanitarias más relevantes de la ciudad, ha otorgado el galardón de “Enfermera Destacada del Año 2026” a la profesora doctora María José Cao Torija.

El reconocimiento se debe a una "trayectoria de más de 45 años" de entrega ininterrumpida.

Para el jurado, Cao Torija es un "referente indiscutible" que ha logrado lo que pocos consiguen: unir en un solo perfil la práctica asistencial, la investigación de vanguardia, la gestión de alto nivel y la calidez humana en la docencia.

Pionera en los despachos y en las aulas

Hablar de María José Cao es hablar de la historia reciente de la Universidad de Valladolid (UVa).

Su nombre quedó grabado en los anales de la institución al convertirse en la primera Decana de la Facultad de Enfermería.

Desde ese despacho, y previamente desde vicedecanatos estratégicos de planificación y calidad, fue la arquitecta del modelo académico actual, elevando el estatus de la enfermería al de una disciplina científica con identidad propia y rigor académico.

Su labor investigadora ha tenido siempre un pie en la calle y otro en el laboratorio.

Su tesis doctoral, el estudio AMUVA, analizó la nutrición y actividad física de la población femenina en Valladolid, convirtiéndose en una pieza clave para la salud pública local. Áreas como la promoción de la salud y la salud de la mujer han sido los pilares de una producción científica que siempre buscó la excelencia en los cuidados.

"Su legado se mide en el impacto generado: ha fortalecido la identidad de la enfermería universitaria y abierto nuevas puertas para las generaciones venideras", destacan desde el Grupo de Desarrollo Profesional.

Más allá de los cargos y los títulos, quienes han pasado por sus aulas destacan su compromiso con el alumnado.

Su modelo docente, descrito como "humanista y de calidad", no se limitó a transmitir conocimientos técnicos, sino a formar enfermeros capaces de acompañar al paciente con rigor y empatía.

El acto de entrega tendrá lugar a las 19:00 horas, en una cita que reunirá a la plana mayor del ámbito sanitario y académico de la Comunidad para decir "gracias" a la mujer que ayudó a consolidar la enfermería como el pilar fundamental del sistema de salud que es hoy.