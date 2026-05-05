Giro en la estrategia de la familia de Esther López: contrata a la mediática abogada del caso de Manuela Chavero

La familia de Esther López, la vecina de Traspinedo (Valladolid) cuya muerte está pendiente de juicio con jurado, ha decidido dar un giro de 180 grados a su estrategia jurídica en esta fase del procedimiento.

Así lo ha anunciado este martes Inés López de la Rosa, quien ha explicado que, de común acuerdo con sus padres, se ha optado por unificar la defensa y la asistencia letrada.

A partir de ahora, la representación legal recaerá en la abogada Verónica Guerrero, con despacho en Madrid. Sin duda, un cambio sorprendente a escaso tiempo para que el juicio se ponga en marcha.

Según el comunicado emitido por la familia López de la Rosa, este cambio responde “a razones estrictamente técnicas, vinculadas a la fase procesal actual y a la evolución del procedimiento”, descartando cualquier otra motivación.

En el mismo escrito, la familia ha querido mostrar su agradecimiento a los letrados que les han acompañado hasta ahora, destacando “el trabajo realizado, su dedicación y acompañamiento durante estos años”.

Entre ellos se encuentra Guillermo Ruiz Blay, cuya labor ha sido especialmente reconocida por los familiares.

Los padres de la víctima, Miguel y María Jesús, junto a su hija Inés, afrontan esta nueva etapa “con respeto, serenidad y plena confianza en la Justicia”, manteniendo como objetivo prioritario “la defensa de la memoria de Esther”.

Por su parte, la nueva letrada cuenta con una dilatada trayectoria en procedimientos de gran repercusión mediática, especialmente en la representación de víctimas y familiares en casos de desapariciones.

Su nombre adquirió relevancia nacional al ejercer la acusación particular en el caso de Manuela Chavero, cuya desaparición en 2016 se resolvió tras el hallazgo de su cuerpo cuatro años después.

Más recientemente, Guerrero ha asumido la defensa de la familia de Francisca Cadenas, cuyos restos fueron encontrados en marzo de 2026 en la vivienda de unos vecinos en Hornachos.

También formó parte del equipo legal que representó a la madre del niño Gabriel Cruz, un caso que conmocionó al país y por el que Ana Julia Quezada cumple prisión permanente revisable.

Además de su labor en tribunales, la abogada ha destacado por su implicación en cuestiones relacionadas con la protección de víctimas de violencia machista.

En septiembre de 2025, denunció públicamente fallos en las pulseras telemáticas de control de maltratadores, alertando de la desprotección generada por la pérdida de datos y reclamando mayor transparencia institucional.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Guerrero mantiene una presencia habitual en medios de comunicación como analista en derecho penal y penitenciario, donde aborda y explica procedimientos judiciales complejos.