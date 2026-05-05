Discute con la camarera de un bar en La Rondilla y regresa con un cuchillo: un policía fuera de servicio evitó la tragedia

El incidente, que tuvo lugar la tarde del pasado 30 de abril, se desencadenó tras una discusión en un establecimiento de hostelería. Cedida

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre (del que no se facilita nacionalidad) en el barrio de la Rondilla como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El incidente, que tuvo lugar la tarde del pasado 30 de abril, se desencadenó tras una discusión en un establecimiento de hostelería.

Los hechos comenzaron alrededor de las 20:45 horas, cuando el ahora detenido empezó a increpar de forma insistente a la camarera del local, según fuentes policiales.

Ante esta actitud, otro cliente decidió intervenir para recriminarle su comportamiento, lo que derivó en una acalorada discusión.

Aunque el agresor abandonó el establecimiento inicialmente, regresó minutos después portando un cuchillo de grandes dimensiones con la intención de atacar al cliente implicado.

La agresión no llegó a consumarse gracias a la presencia de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio que se encontraba en el lugar.

El policía utilizó un taburete para repeler el ataque y proteger a los presentes, logrando que el individuo huyera momentáneamente del local.

Poco después, patrullas uniformadas de la Sala CIMACC 091 llegaron al lugar y, tras entrevistarse con el agente y los testigos, desplegaron un dispositivo de búsqueda. Las cámaras de seguridad del bar permitieron corroborar la versión de los hechos.

El agresor fue localizado y detenido a los pocos minutos, aunque los agentes no consiguieron hallar el arma blanca utilizada.

Tras ser trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su puesta en libertad.