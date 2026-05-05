Chocolatada y ruta motera de La Cistérniga a Torrelobatón para recaudar fondos contra el cáncer infantil

La Cistérniga se prepara para celebrar este fin de semana una ruta motera solidaria hasta Torrelobatón que también incluirá una chocolatada a primera hora del sábado 9 de mayo. La jornada servirá para recaudar fondos contra el cáncer infantil y en beneficio de los menores afectados y sus familias en Castilla y León.

Así ha sido presentada este martes en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, de la mano del diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, y miembros de la agrupación 'Jabalís Truferos' de la localidad pucelana, encabezados por Sonia.

La recaudación de las inscripciones, que tienen un precio único de 10 euros, se destinarán íntegramente a la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano).

La cita comenzará a las 09:00 horas con una chocolatada en la sede de la agrupación motera, situada en la avenida Real nº25 de La Cistérniga. La salida de la ruta está prevista para las 10:15 horas, desde este mismo punto, en dirección hacia Torrelobatón, donde habrá una parada para disfrutar de una tapa en el bar Los Castillos.

Aunque se puede realizar en formato libre, la organización ha organizado una "ruta amena que recorre los paisajes castellanos de los Montes Torozos", pudiendo disfrutar de enclaves como Simancas, Puente Duero, Villalar de los Comuneros o Villasixmir antes de llegar a Torrelobatón.

Posteriormente, los moteros emprenderán la vuelta hacia La Cistérniga con la llegada prevista a las 14:00 horas, en la plaza de la Cruz. En este punto, se entregarán bocadillos y una consumición a los asistentes.

Además, para finalizar, habrá ambientación musical de la mano de Xtreming Radio, con la participación de DJ Detomassi, Sebax DJ y Tuco Rock and Roll.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes a través del WhatsApp de la organización (694 27 64 18) y en el Bar la Ruta 46 y la Cafetería Elephant de La Cistérniga. Asimismo, ese mismo día 9 de mayo podrán inscribirse los participantes durante la celebración de la chocolatada.