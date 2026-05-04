Tomás, el operario fallecido en la VA-20, era encargado, llevaba "toda una vida" vinculado a Ferrovial y se iba a jubilar

Tomás Vicente, de 63 años, es el operario que ha fallecido este lunes en Valladolid tras ser atropellado por un camión en las obras de la ronda VA-20, según ha desvelado CC.OO. a través de un comunicado.

Vinculado "toda la vida" a Ferrovial, la empresa adjudicataria de los trabajos, Tomás era encargado de obra y tenía previsto jubilarse el año que viene, hasta que este lunes el fatídico accidente ha acabado con su vida.

Era natural de Salas de los Infantes (Burgos) y todo el mundo le conocía como Chango. Los hechos han ocurrido en torno a las 11:22 horas, a la altura del kilómetro 10,3 de la citada circunvalación.

En este punto, el operario fue alcanzado por la parte trasera de la cabeza tractora de un vehículo que también se encontraba trabajando en estas mismas obras.

Tras el suceso, el aviso se había trasladado a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias de Sacyl, que había movilizado una UVI móvil para atender a Tomás.

Sin embargo, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario, que finalmente acabaría falleciendo en el mismo lugar donde han ocurrido los hechos.

Desde CC.OO. han querido trasladar sus "más sinceras condolencias" tanto a la familia y amigos como a sus compañeros y compañeras de trabajo. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han subrayado, en cualquier caso, la "gravedad de este nuevo accidente laboral mortal".

En este sentido, han insistido en la necesidad de que se extremen las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, "especialmente en entornos de obra con presencia de maquinaria pesada, para evitar tragedias como estas vuelvan a repetirse".

De esta manera, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. en Castilla y León, Fernando Fraile, ha enfatizado en que el estricto cumplimiento de la prevención de riesgos laborales "no puede ser negociable".

"En entornos con concurrencia de empresas, la coordinación de actividades debe ser real, efectiva y permanente para garantizar que ninguna tarea se realice sin las condiciones de seguridad adecuadas", ha zanjado.