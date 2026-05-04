Denuncia penal contra el alcalde y una concejala de Laguna de Duero por mantener una subida salarial anulada

El alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, en una foto de archivo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Avelino Álvarez Pérez, y la concejal de Régimen Interior, Virginia Arronte de Ávila, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave a la autoridad judicial.

La acción judicial ha sido interpuesta ante los juzgados de instrucción de Valladolid y se basa en el mantenimiento de una subida salarial previamente anulada por la justicia.

La portavoz socialista, Yolanda Lanza, ha explicado en una comparecencia ante los medios que la denuncia responde a lo que consideran un incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales.

“Hoy hemos convocado a los medios de comunicación para poner en conocimiento de la opinión pública que el Grupo Municipal Socialista hemos interpuesto una denuncia penal […] por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave a la autoridad judicial”, ha señalado.

Según detalla Lanza, el origen del conflicto se remonta al pleno municipal del 7 de octubre de 2024, donde se aprobó una subida salarial “encubierta bajo un disfraz de plan de igualdad”.

Esta medida contó, según la portavoz, con informes contrarios de la intervención municipal por falta de consignación presupuestaria, así como con la oposición del secretario municipal y de una auditoría de la propia Comisión de Igualdad, que concluía que no existía brecha de género.

Suspensión cautelar

Posteriormente, el 20 de marzo de 2025, un juzgado ordenó la suspensión cautelar de dichos pagos tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado.

Sin embargo, el Ayuntamiento habría continuado abonando las retribuciones. Finalmente, el 11 de noviembre de 2025, una sentencia declaró la nulidad de pleno derecho de la medida.

“El Ayuntamiento ignora la orden y sigue pagando”, denunció Lanza, quien acusó directamente al regidor de actuar con “absoluto desprecio a la autoridad judicial”.

En este sentido, añadió: “Sabían que el acuerdo era nulo y sabían que un juez les había ordenado parar y, sin embargo, han seguido permitiendo la salida indebida de fondos públicos”.

La portavoz socialista aseguró que, en la actualidad, el acuerdo aprobado en octubre de 2024 sigue vigente, ya que el reparo de intervención continúa levantado.

“El alcalde no lo ha dejado sin efecto para mantener las retribuciones indebidas, lo que supone un vaciado ilegal de las arcas públicas”, ha afirmado.

Desde el PSOE consideran que estos hechos evidencian “una voluntad deliberada de saltarse la ley y ningunear a los tribunales”.

“El señor alcalde lleva un año desobedeciendo a los jueces para gastar un dinero que no le pertenece, que pertenece a los vecinos de Laguna de Duero”, manifiesta Lanza, quien justifica la denuncia como una cuestión de “higiene democrática”.

“Los vecinos se merecen una mejor y más transparente gestión de los fondos públicos. No se puede gobernar un municipio saltándose la legalidad”, concluyó.