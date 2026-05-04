Carlos (65), de policía municipal a animar las fiestas de los pueblos con su famoso grupo: “Es un éxito total”

Ya llega el buen tiempo. También se acercan las fiestas de los pueblos de la provincia de Valladolid y, con ello, no puede faltar la diversión que aportan, en cada municipio, las diferentes orquestas, bandas musicales o charangas que por allí pasan.

Carlos Bartolomé Hidalgo tiene 65 años y sabe mucho de ello. Es la voz del mítico grupo musical Los Condes que ofrece todo su repertorio y saca una sonrisa a los vecinos y turistas de los pueblos de la provincia de Valladolid.

Nuestro protagonista nació en Medina del Campo y ejerció 37 años como policía municipal en el lugar. Tras jubilarse disfruta haciendo lo que más le gusta.

“La gente acaba muy contenta tras nuestras actuaciones y nos llama. Cuando acabamos una, cerramos contrato para el próximo año. Es un éxito total”, asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

37 años como policía

“Me defino como una persona normal, divertida e inquieta. Con mucha ilusión por todo lo que hace y que disfruta de la vida lo más que puede”, asegura, en declaraciones a este periódico, Carlos Bartolomé Hidalgo.

Nació en Medina del Campo hace 65 años y ha vivido en el lugar siempre. Recuerda su infancia “con cariño” jugando por las calles de la localidad vallisoletana con sus amigos y “pasando más tiempo en la calle que en casa”, añade.

“Cuando vine de cumplir con el servicio militar me preparé la oposición para ser Policía Municipal en Medina del Campo. Lo logré. Entré en el año 1984 al cuerpo y me jubilé en el 2020, tras 37 años de entrega”, afirma.

También recuerda, con un gran cariño, todos esos años de servicio. Afirma que “lo pasó muy bien” y que, cuando se jubiló, le “dio pena” por un lado, pero, por otro, podía “disfrutar plenamente de su vida sin obligaciones”.

“Pienso que viví los años de oro de la Policía Local de Medina. Éramos compañeros, pero, también, amigos. Además, la gente del municipio nos trataba muy bien y nos respetaba. Son años que jamás olvidaré”, señala.

Desde 2013 en la Orquesta Los Condes

“La antigua Orquesta Los Condes se funda en Olmedo, en 1968. Posteriormente, en 2012, los hijos del batería hacen por unir a los miembros de antaño para volver a relanzarla. Quedaban tres miembros antiguos. En Medina del Campo, en 2013, se crea la Asociación Los Condes y la orquesta vuelve a funcionar”, explica Carlos.

Imagen de Carlos con su camiseta del grupo musical Los Condes. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Esos tres antiguos miembros se suman al resto y Carlos, que ahora es el tesorero de la asociación y la voz de dicha agrupación musical, comienzan a girar por los pueblos de Valladolid, acercando la diversión a los vecinos y turistas. En la actualidad son nueve los miembros de la misma.

“Creamos la asociación por afición y para dar a conocer nuestro trabajo. La orquesta nace en 1968 y en 2013 la asociación. Actuamos por pueblos como Bobadilla del Campo, Lomoviejo, Pozaldez o Rodilana, entre otros muchos. El 9 de mayo estaremos en Villaverde de Medina”, afirma el policía jubilado.

Amante de hacer deporte, de las autocaravanas y de hacer disfrutar a la gente, lo consigue con su voz, allá por donde va con su grupo musical.

“Es un éxito total”

“La gente acaba muy contenta tras nuestras actuaciones y nos llama. Cuando acabamos una, cerramos contrato para el próximo año. Es un éxito total”, afirma nuestro entrevistado. El vocalista de la formación que, junto a sus compañeros, siempre consigue divertir al público y sacarle una sonrisa.

Tocan y cantan diferentes canciones de los años 70, 80 y 90. También apuestan por los pasodobles y la rumba, sin olvidarse de los tangos o las sevillanas. Todo lo que anima en cualquier fiesta de pueblo.

“Tenemos muchas ganas de estar en diferentes municipios de Valladolid este verano y de llevar la diversión allá donde estemos. Se disfruta mucho en el escenario y, si ves que la gente también se lo pasa bien, la satisfacción es doble”, añade Carlos.

Nuestro protagonista no duda en afirmar que “sin orquestas no hay fiestas” y que son “las que dan color y diversión” a estos momentos mágicos que se dan en las diferentes localidades de la provincia vallisoletana.

“Cobramos precios módicos porque actuamos en pueblos humildes que cuentan con presupuestos ajustados. Nosotros no nos podemos lucrar de esto porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Cobramos para sufragar los gastos de nuestra afición”, finaliza.

Además de amenizar estas fiestas de los pueblos con su alegría y buenos temas, colaboran con asociaciones benéficas.

“Nuestro principal objetivo es hacer feliz a la gente durante unas horas. Y nuestra ilusión sería que algún día pudiéramos tocar en las fiestas de Valladolid”.

Con el grupo musical Los Condes, todo se disfruta en momentos de alegría.