Se busca a Lola, una perra desaparecida en un pueblo de Valladolid: “Parece que se la ha tragado la tierra”

Imagen de Lola, la perra de Yolanda perdida en Urueña Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La perra estaba con unos familiares en Urueña que estaban cuidándola y desapareció. Se escapó el sábado a las 19:00 horas de la tarde”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Yolanda Burgoa.

La dueña de la perra se ha puesto en contacto con este periódico para difundir la desaparición de su animal.

“Es una pincher de unos ocho años y se llama Lola. Es una perra muy asustadiza”, añade nuestra entrevistada.

Se busca al animal en la localidad vallisoletana de Urueña. Hasta allí se ha desplazado la propia Yolanda Burgoa para intentar dar con el animal, pero pide “colaboración ciudadana” para intentar dar con su mascota.

Cartel alertando de la desaparición de Lola

“Estamos muy tristes. Es un SOS porque parece que se la ha tragado la tierra. Pido ayuda a cualquier persona que haya podido verla para recuperarla”, añade Burgoa.

Con una gran tristeza, nuestra entrevistada pide ayuda para que Lola pueda volver a casa sana y salva después de horas de gran tensión.

"La cogimos en 2019 de la perrera cuando tenía aproximadamente dos años y la tenemos un gran cariño", finaliza Burgoa.