Atropellado por un camión de la obra un trabajador en la VA-20 de Valladolid
El accidente laboral se ha producido a las 11:22 horas de este lunes.
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Un trabajador ha resultado herido este lunes, 4 de mayo, tras ser atropellado por un camión de la obra en la VA-20 de Valladolid, como ha informado el servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 11:22 horas y las mismas fuentes hablan de un accidente laboral que ha tenido lugar en el punto kilométrico 10.300 de la VA-20.
Tras el accidente, se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid y también al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.
Se ha movilizado una UVI móvil al lugar del siniestro para atender al trabajador herido.