Atropellado por un camión de la obra un trabajador en la VA-20 de Valladolid

Las obras en la VA-20. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Un trabajador ha resultado herido este lunes, 4 de mayo, tras ser atropellado por un camión de la obra en la VA-20 de Valladolid, como ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 11:22 horas y las mismas fuentes hablan de un accidente laboral que ha tenido lugar en el punto kilométrico 10.300 de la VA-20.

Tras el accidente, se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid y también al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl.

Se ha movilizado una UVI móvil al lugar del siniestro para atender al trabajador herido.