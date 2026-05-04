Dos años de prisión por agresión sexual en Valladolid: golpeó a su pareja con la puerta del coche en un parking

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a dos años de prisión por un delito de agresión sexual por un delito leve de coacciones cometidos contra su pareja en 2024.

La sentencia dictada por la Sección Cuarta del tribunal, considera probado que el acusado agredió sexualmente a la víctima en noviembre de 2024, cuando, en el domicilio del hombre, realizó tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento pese a la negativa expresa de la mujer .

Asimismo, días después, el condenado protagonizó un segundo episodio en el aparcamiento de un establecimiento comercial en Arroyo de la Encomienda, donde, durante una discusión, golpeó a la víctima con la puerta de su vehículo, causándole lesiones leves.

Concretamente una contusión en la cadera, que sanó en 5 días básicos, sin secuelas, ni necesidad de tratamiento.

El tribunal ha impuesto, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella durante tres años, así como una medida de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la condena .

También se le inhabilita para ejercer actividades con contacto habitual con menores durante un periodo superior al de la pena privativa de libertad.

Por el delito de coacciones, la resolución añade la prohibición de tenencia de armas durante dos años y una orden de alejamiento adicional de seis meses .

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 350 euros por las lesiones físicas y 3.000 euros por las secuelas psicológicas .

La sentencia es firme, ya que fue dictada tras la conformidad de las partes, incluyendo el acusado, que reconoció los hechos antes de la celebración del juicio .