Valladolid reunirá a expertos de toda España en el Congreso Nacional sobre el Sida e ITS para abordar los grandes retos

Valladolid reunirá los días 11 y 12 de mayo a profesionales sanitarios, investigadores, responsables de salud pública, entidades sociales y ONG de toda España en el XXII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS.

La cita, organizada por Seisida bajo el lema 'VIH y +: salud, equidad y sexualidad', se celebrará en la Feria de Valladolid y quiere mirar el VIH más allá del tratamiento. También hablará de prevención, diagnóstico precoz, estigma, desigualdades y vida cotidiana.

Porque el VIH no se entiende solo desde una consulta. También influyen el miedo, la falta de información, las barreras para acceder al sistema sanitario o el silencio que todavía pesa sobre muchas personas.

En 2024, España registró 3.340 nuevos diagnósticos. El gran reto sigue siendo llegar antes, ya que aproximadamente la mitad de los casos se detectan tarde. En Castilla y León se notificaron 90 nuevos casos, con un patrón similar al nacional y predominio de la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres.

“El retraso en el diagnóstico implica un peor pronóstico para los pacientes y un mayor riesgo de transmisión”, ha advertido el doctor Pablo Ryan, presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida y copresidente del Congreso.

El programa científico pondrá el foco en la detección precoz, las estrategias de prevención —incluida la profilaxis preexposición, conocida como PrEP— y los avances en los tratamientos.

También abordará el peso de los factores sociales. La pobreza, la vivienda, el nivel educativo, el acceso a la sanidad o el estigma siguen marcando la salud de muchas personas y condicionan, en demasiados casos, cuándo llegan al diagnóstico y al tratamiento.

“El reto es claro: detectar antes y mejorar la prevención, especialmente en las personas con mayor riesgo”, ha subrayado Ryan. “Cuando hablamos de VIH no hablamos solo de un virus, sino también de las condiciones en las que viven las personas”, ha añadido.

La doctora Nuria Espinosa, copresidenta del congreso, ha defendido una mirada médica, social y comunitaria sobre la salud sexual, centrada en la calidad de vida de las personas que viven con VIH y en una diversidad libre de prejuicios.

Entre los retos pendientes, Espinosa ha señalado la reducción del estigma, el refuerzo de las políticas de prevención, la inversión en estrategias como la PrEP, el diagnóstico temprano y el acceso a pruebas y tratamientos eficaces.

El congreso contará con ponentes como Ana Martínez Ruiz, experta en terapias innovadoras, y Carlos Sánchez Ortega, que analizará las tendencias epidemiológicas actuales.

También habrá espacio para la comunidad y las ONG, con experiencias de acompañamiento, inclusión social y lucha contra la discriminación. Una parte clave en un ámbito en el que los avances médicos han sido enormes, pero donde todavía queda camino por recorrer en lo social.

Durante dos días, Valladolid será escenario de un debate necesario: cómo prevenir mejor, diagnosticar antes, tratar con más eficacia y mirar el VIH desde la ciencia, pero también desde la dignidad de las personas.