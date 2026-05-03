Valladolid emociona el Día de la Madre con un vídeo lleno de cariño y gratitud

Con motivo del Día de la Madre, el Ayuntamiento de Valladolid ha publicado un emotivo vídeo en el que rinde homenaje a todas las madres vallisoletanas, reconociendo su papel fundamental en la sociedad.

El vídeo, difundido a través de los canales oficiales y redes sociales, recoge mensajes de cariño, agradecimiento y reconocimiento hacia las madres, poniendo en valor su esfuerzo, dedicación y compromiso.

A través de imágenes cercanas y testimonios, la pieza audiovisual busca conectar con la ciudadanía y destacar la importancia de la figura materna en la vida cotidiana.

La pieza ha sido realizada por el videógrafo vallisoletano David Sanz, quien ha sabido captar con sensibilidad y cercanía tanto los espacios más representativos de la ciudad como la espontaneidad de sus protagonistas.

Desde el Ayuntamiento han señalado que esta iniciativa pretende “poner en valor el papel imprescindible de las madres, así como expresar el agradecimiento de toda la ciudad por su labor constante, muchas veces silenciosa pero siempre esencial”.