El pueblo medieval perfecto para viajar en el tiempo: un Conjunto Histórico premiado que tiene más librerías que bares

Un lugar donde el tiempo se para. Quizás una frase muy usada, pero que en este municipio vallisoletano de solo 200 habitantes se cumple a la perfección.

Urueña, en tierra de Campos de la provincia de Valladolid, es el lugar perfecto para hacer una escapada, olvidar las ciudades ruidosas y además empaparte de cultura.

Allí, sobre un cerro se alza un tesoro que parece sacado de una serie de época.

Urueña es uno de ‘Los pueblos más bonitos de España’, y no, no es una frase hecha, es un título que ostenta oficialmente desde 2014. Además es la primera Villa del Libro de nuestro país.

Y como curiosidad llamativa, es un lugar donde hay más librerías que bares y donde cada piedra tiene una historia que contarte.

Su casco urbano es como cruzar un portal mágico. Es uno de los conjuntos mejor conservados de Valladolid, y por eso en 1975 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico.

Así que lo primero que te va a maravillar es su muralla. Conserva el 80% de su trazado original y puedes caminar por su adarve. Es uno de los mejores miradores para olvidarte de todo.

Y luego está el Castillo. Construido por Fernando I el Magno allá por el año 1060, por sus muros han pasado personajes de la talla de la Reina Doña Urraca o la mítica María de Padilla.

Pero ojo, que también tiene su lado oscuro, ya que fue una prisión famosa. Cuentan las crónicas que el Conde Pedro Vélez terminó muy mal aquí tras ser pillado en "amoríos" con una prima del rey. Vamos que lo del salseo también se llevaba en la Edad Media.

Ahora bien, si lo tuyo es la cultura, prepárate. Urueña es un parque de atracciones para el intelecto. Desde 2007, es parte de la red mundial de Villas del Libro, inspirada en lugares míticos como Hay-on-Wye en Gales.

Aquí puedes encontrar librerías especializadas como El Grifilm, dedicada al cine.

El Centro e-LEA Miguel Delibes, con más de 1.000 metros cuadrados dedicados a la lectura y escritura.

Y por supuesto, museos increíbles, desde el Centro Etnográfico Joaquín Díaz hasta el curioso Museo de las Campanas o el de instrumentos del mundo de Luis Delgado.

Si te gusta la fotografía, sal del casco urbano y busca la Ermita de la Anunciada. Es una joya del románico lombardo, única en la zona, y te aseguro que con la luz del atardecer te va a regalar la mejor foto de tu Instagram.

Además, por el camino verás los típicos palomares de Tierra de Campos, esas construcciones de barro que son el alma del paisaje castellano.

Si vas el 25 de marzo o el 8 de septiembre, te pillarás las fiestas patronales y las romerías, donde el pueblo vibra con sus tradiciones.

Ya sea por su aire de ciudad medieval, por el olor a papel antiguo de sus calles o por esas puestas de sol que quitan el aliento, Urueña te atrapa. No es de extrañar que directores de cine la elijan para sus películas (como La vida sublime).

Urueña es el mejor lugar para dejar el teléfono móvil en el bolsillo, solo usarlo para fotos, comprar un libro y sentado en su muralla medieval respirar aire puro e historia.