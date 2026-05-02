El VRAC M23 ya es campeón de España: una final de más de 100 minutos para confirmar que “el futuro es presente”

El VRAC M23 ya tiene su gran título nacional. El conjunto vallisoletano se proclamó campeón de la Liga M23 KPMG Emerging tras imponerse al Alcobendas Rugby en una final de infarto, de esas que se juegan con las piernas, la cabeza y el corazón al límite.

Más de 100 minutos de rugby en Las Terrazas terminaron coronando al equipo quesero, que venció por 18-25 después de una prórroga cargada de tensión.

La final enfrentaba al primer y segundo clasificado de la temporada regular. Alcobendas llegaba con el factor campo a favor y después de superar a la UE Santboiana en semifinales.

El equipo, al completo

El VRAC, por su parte, había alcanzado la pelea por el título tras imponerse en el derbi vallisoletano a El Salvador, una victoria que ya anticipaba el nivel competitivo del bloque azulón.

El partido arrancó con un ritmo altísimo. El VRAC golpeó primero en el minuto 5 con un ensayo del internacional español Beltrán Ortega. Apenas cuatro minutos después, Teo Marcos amplió la ventaja con un golpe de castigo que colocó el 0-8 en el marcador.

Los vallisoletanos dominaron los primeros compases, firmes en defensa y sólidos en las fases estáticas, aunque Alcobendas reaccionó antes del descanso con un golpe de castigo que dejó el 3-8 al intermedio.

La segunda parte mantuvo el pulso. Alcobendas empató nada más volver al campo y poco después logró ponerse por delante con un ensayo transformado.

El VRAC, lejos de venirse abajo, se sostuvo en el partido gracias a otro golpe de castigo de Teo Marcos.

El conjunto madrileño respondió de nuevo, pero el momento clave llegó en el minuto 60, cuando una poderosa melé y una buena acción de la delantera quesera permitieron a Álvaro apoyar el oval en la zona de ensayo. La transformación de Teo Marcos llevó el duelo al 18-18.

Con ese marcador terminó el tiempo reglamentario y la final se fue a la prórroga. Ahí apareció el carácter del VRAC.

En la primera acción del tiempo extra, el equipo vallisoletano aprovechó un error de Alcobendas para lanzar un ataque decisivo que acabó con Ignacio posando el balón bajo palos. Teo Marcos volvió a transformar y estableció el 18-25 que ya no se movería.

El VRAC supo sufrir hasta el final, gestionar la ventaja y resistir los últimos intentos del Alcobendas en una final marcada por la entrega de los dos equipos. Una victoria que culmina una gran temporada y que confirma el enorme potencial de la cantera quesera en el rugby nacional.

El triunfo no tardó en despertar el orgullo de Valladolid. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, fue uno de los primeros en felicitar al equipo a través de sus redes sociales.

“¡Enhorabuena al VRAC, campeones de España en la Final M23! ¡El futuro es ya presente!”, celebró el regidor, acompañando su mensaje con el reconocimiento a una generación que ya ha dejado de ser promesa para convertirse en realidad.