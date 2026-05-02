Prisión para un joven de Valladolid acusado de 'child grooming' a un niño de 14 años de Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven acusado de un delito de corrupción de menores, tras contactar con un niño de 14 años residente en Málaga y pedirle imágenes de índole sexual a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los hechos fueron denunciados el pasado 16 de abril en la Comisaría Provincial de Málaga, donde el menor acudió acompañado de su madre.

Según la investigación, una persona desconocida se hizo pasar por un alumno del mismo instituto de la víctima para ganarse su confianza y mantener con él varias conversaciones.

A partir de ese primer contacto, el presunto autor fue conduciendo los mensajes hacia cuestiones de carácter sexual.

Los agentes señalan que llegó a instar al menor, de forma insistente, a compartir imágenes de sus genitales mediante videollamada, al tiempo que él mismo mostraba los suyos.

La Policía Nacional enmarca estos hechos en lo que se conoce como child grooming, una práctica delictiva en la que el agresor utiliza técnicas de engaño e ingeniería social para acercarse a un menor, hacerse pasar por alguien de su entorno y obtener imágenes sexuales para su disfrute o posible difusión a terceros.

La investigación permitió identificar al presunto autor como un vecino de Valladolid.

Una vez comunicados los hechos a la Comisaría Provincial de la capital vallisoletana, los agentes procedieron a su detención en la mañana del 28 de abril.

El arrestado ya había sido detenido anteriormente en Valladolid por delitos similares.

En concreto, la Policía Nacional señala que fue arrestado en junio de 2023 y en diciembre de 2025 por sendos delitos de corrupción de menores.

Tras la instrucción del atestado policial en Málaga y su puesta a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

La Policía Nacional ha aprovechado este caso para recordar la importancia de extremar la vigilancia ante este tipo de delitos, especialmente cuando los menores utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería