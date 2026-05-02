Grave accidente en Valladolid con siete heridos, uno de ellos un niño de 14 años

Siete personas han resultado heridas esta noche en un accidente registrado en la calle Faisán de Valladolid, según informa fuentes del 112 Castilla y León.

El siniestro se produjo a las 23.43 horas, cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias recibió una llamada que alertaba del choque entre dos turismos y solicitaba asistencia sanitaria para al menos dos personas heridas, que se encontraban conscientes.

El 112 dio aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil hasta el lugar del accidente.

Finalmente, una vez en el lugar el personal sanitario atendió y trasladó a siete heridos, todos ellos varones, y uno de ellos un niño de 14 años. Tres heridos, de 14, 48 y 45 años, fueron evacuados en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Otros dos hombres, de 57 y 65 años, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico también al Hospital Clínico, mientras que otros dos, de 20 y 21 años, fueron derivados en soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega.