Grave accidente en Valladolid con siete heridos, uno de ellos un niño de 14 años
El siniestro se produjo en la calle Faisán, al filo de la medianoche.
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Siete personas han resultado heridas esta noche en un accidente registrado en la calle Faisán de Valladolid, según informa fuentes del 112 Castilla y León.
El siniestro se produjo a las 23.43 horas, cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias recibió una llamada que alertaba del choque entre dos turismos y solicitaba asistencia sanitaria para al menos dos personas heridas, que se encontraban conscientes.
El 112 dio aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil hasta el lugar del accidente.
Finalmente, una vez en el lugar el personal sanitario atendió y trasladó a siete heridos, todos ellos varones, y uno de ellos un niño de 14 años. Tres heridos, de 14, 48 y 45 años, fueron evacuados en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Otros dos hombres, de 57 y 65 años, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico también al Hospital Clínico, mientras que otros dos, de 20 y 21 años, fueron derivados en soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega.