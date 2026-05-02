La Diputación de Valladolid, primera de España en formar a sus empleados públicos en IA junto a Microsoft y Founderz

La Diputación de Valladolid se convierte en la primera diputación de España en incorporarse a un programa de formación en inteligencia artificial para empleados públicos impulsado junto a Microsoft y Founderz.

La iniciativa está dirigida tanto al personal de la propia institución provincial como a trabajadores de ayuntamientos y entidades locales de la provincia, con el objetivo de acercar el uso práctico de la IA al día a día de la administración.

El diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David Esteban, ha destacado que la institución será pionera en esta formación, pensada para que los empleados públicos conozcan cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para optimizar tareas, ahorrar tiempo y mejorar la prestación de servicios.

“No va a ser una formación técnica avanzada, sino una propuesta pensada para cualquier perfil profesional, especialmente para personal administrativo y técnico que quiera entender realmente qué es esto de la inteligencia artificial y qué precauciones debemos tener en cuenta en el día a día”, ha explicado.

IA aplicada al trabajo diario

El programa abordará desde los fundamentos de la inteligencia artificial hasta el uso de herramientas de IA generativa, automatizaciones básicas, aplicaciones sencillas y flujos de trabajo que puedan incorporarse a la gestión cotidiana sin necesidad de programar.

La formación se desarrollará íntegramente en formato online, a través de la plataforma de Founderz, lo que permitirá a cada participante avanzar a su ritmo. Además, el acceso será gratuito para los empleados públicos de la Diputación y de las entidades locales de la provincia.

Según la institución provincial, la propuesta nace con un enfoque práctico y accesible. Los participantes podrán aprender a automatizar tareas, mejorar procesos internos y conocer casos reales de uso de la inteligencia artificial en la administración pública.

Ciberseguridad y pensamiento crítico

El curso también incluirá contenidos relacionados con la ciberseguridad y los riesgos asociados al uso de estas nuevas herramientas.

Esteban ha advertido de que las ciberamenazas serán una realidad cada vez más presente en la era de la inteligencia artificial, por lo que la formación buscará también enseñar a reconocer esos riesgos y a protegerse frente a ellos.

El diputado ha incidido en la necesidad de desarrollar “habilidades humanas para convivir con la inteligencia artificial sin perder la autenticidad”, además de fomentar un uso responsable, crítico y aplicado al servicio público.

Apuesta por la provincia inteligente

La Diputación enmarca esta iniciativa dentro de su Plan Director de Innovación Digital para la Modernización Administrativa y de la estrategia Territorio Valladolid, Provincia Inteligente, aprobada recientemente en pleno.

Esteban ha defendido que la digitalización es ya un objetivo transversal para todas las áreas de la institución y ha subrayado que esta formación supone “un paso más” para acercar las herramientas tecnológicas a los trabajadores públicos y a los municipios.

“Vivir en el medio rural y trabajar para el medio rural no está reñido con estar a la vanguardia”, ha afirmado el diputado, que ha recordado que buena parte de los empleados públicos ya pueden mejorar sus tareas con la ayuda de la inteligencia artificial generativa.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado acreditativo de la formación. La inscripción ya está abierta para los empleados públicos de la Diputación y de las entidades locales de Valladolid.