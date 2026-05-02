Desarticulada en Valladolid la banda criminal que vendía droga en patinete para esquivar a la Policía

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Valladolid una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que utilizaba patinetes eléctricos para dificultar los seguimientos y facilitar la huida de sus integrantes.

La operación, desarrollada gracias a la colaboración ciudadana, se ha saldado con cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Dos de ellos han ingresado en prisión.

La investigación comenzó tras varias informaciones sobre un posible punto de venta de droga en un inmueble del barrio de Arturo Eyries, donde uno de los detenidos realizaba transacciones en el interior del domicilio.

Imagen de la droga y el dinero intervenidos

Durante las vigilancias, los agentes observaron la llegada constante de compradores, que accedían al portal tras comprobar el entorno y salían poco después con actitud nerviosa.

Los investigadores detectaron también otro punto vinculado al grupo en el entorno de la Plaza de Toros.

Uno de los investigados acudía con frecuencia al domicilio materno, al que accedía con sus propias llaves y también a través del garaje.

Allí, los clientes esperaban en las inmediaciones hasta que salía para entregar pequeñas cantidades de droga a cambio de dinero.

Uno de los elementos que más complicó la labor policial fue el uso de patinetes eléctricos.

Dos de los detenidos se desplazaban por Valladolid transportando sustancias estupefacientes y realizando maniobras bruscas, cambios repentinos de sentido e infracciones de tráfico para detectar posibles seguimientos.

Un trastero cerca de la Plaza de Toros

La actuación decisiva se produjo el 28 de abril, a las 19.25 horas, cuando los agentes observaron a uno de los hombres acceder a un garaje con una bolsa roja.

Minutos después salió y se reunió con otro individuo que había llegado en coche. Ambos se sentaron en la parte trasera del vehículo, donde se produjo una transacción.

El coche fue interceptado poco después y en su interior se localizaron 393 gramos de hachís distribuidos en cuatro tabletas, lo que motivó la detención de sus dos ocupantes.

Posteriormente, en un trastero del domicilio de la zona de la Plaza de Toros, los agentes hallaron 44 tabletas de hachís con el mismo anagrama que las intervenidas en el vehículo.

En total, la operación permitió intervenir 16 kilos de hachís, 19,68 gramos de anfetamina, siete gramos de cocaína y 111 gramos de marihuana.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga habría alcanzado un valor de 106.666 euros en el mercado ilícito.

Los agentes también localizaron cinco básculas de precisión, bolsas de plástico recortadas para elaborar envoltorios, sustancias de corte, 17.565 euros, un machete de grandes dimensiones, unas esposas y una baliza geolocalizadora en la caja fuerte del presunto cabecilla.

La mujer y uno de los hombres quedaron en libertad tras declarar, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Los otros tres hombres pasaron a disposición judicial, que decretó el ingreso inmediato en prisión para dos de ellos y la puesta en libertad del tercero.