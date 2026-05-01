Zaratán congrega a cerca de 500 corredores en un nuevo éxito del Trail Tren Burra

Un año más, y ya van ocho, Zaratán ha vuelto a cerrar con éxito una nueva edición del Trail Tren Burra. Una prueba deportiva que ya se ha consolidado como una de las citas más relevantes en Castilla y León e incluso internacional para los amantes del trail running y que ha congregado este viernes, 1 de mayo, a cerca de 500 corredores.

La localidad vallisoletana ha celebrado así una de sus citas deportivas anuales más esperadas, pudiéndose palpar el ambiente desde primera hora de la mañana en la Zona Playa. Desde aquí, a las 10:00 horas, se dio el pistoletazo de salida a las diferentes categorías, que incluían 13 kilómetros, 23 kilómetros, Marcha Nórdica y los Corremontes para los más pequeños.

Casi una hora más tarde, los primeros participantes comenzaron a cruzar la línea de meta. En el Trail Corto (Speed Trail), Denis Kuleshov, del Club APVA, fue el más rápido con un tiempo de 52 minutos y 53 segundos. Le siguieron Jaime Miguel Abad, del CD Triatlón Laguna de Duero, y Jesús de la Puente.

En el apartado femenino, la victoria fue para Ana Gómez, corredora independiente de La Cistérniga. En segunda posición llegó Nuria Guerra y en tercera Elizabeth Lorenzo, del Club Castillo de la Mota.

Entre los corredores locales, los más rápidos fueron Adolfo Valentín Hernández, Mario Carranza y Álvaro Torres entre los chicos, mientras que en el apartado femenino las primeras zarataneras en cruzar la meta fueron Laura María Espejo, María Llamas de la Fuente y Coral Fernández Herrero.

Respecto al Trail Largo (Original Trail), el ganador fue Samuel Mateos Santiago, del CD Triatlón Laguna de Duero, gracias a un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 39 segundos. La segunda posición fue para Alberto Conejo Garrote y la tercera para Francisco Martínez de la Fuente, del CD Trail Running Zaratán.

Entre las féminas la primera en cruzar la meta fue Clara Martín, del CD Trail Running Zamora, con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 19 segundos. La siguieron Elena de la Vega, del Campurrianas Running Club, y Araceli Balsa Vidal, del club Arastin. Respecto a los corredores locales, el primero fue Miguel Ángel Arroyo, el segundo Andrés Valentín Barrio y el tercero Julio César Ferarios. Entre las chicas ganó María Lorenzo Acebes.

Durante el transcurso de la prueba han estado presentes el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, y el concejal de Deportes, Jonatan Gallego. Ambos han subrayado el balance positivo de la competición, que sigue ganando adeptos y posicionando a Zaratán en el podio a nivel deportivo.

"Estamos muy orgullosos y contentos de acoger esta octava edición, que nos está permitiendo disfrutar de un día fantástico con numerosas novedades para fomentar el deporte en todas las edades", ha destacado el concejal de Deportes, que también ha agradecido la organización de la prueba al Club Trail Running Zamora, a los voluntarios, patrocinadores y miembros de Protección Civil.

Durante la entrega de premios, asimismo, también ha estado presente la concejala Diana Parrado. La valoración también ha sido muy positiva por parte de la organización, encabezada por Víctor Sacristán. "Teniendo en cuenta el condicionante del puente, estamos muy contentos con la participación. Hemos podido ofrecer distintas novedades, contratando este año un camión pódium, renovando imagen en medallas y camisetas… además de las nuevas actividades. Además, estando cerca de la décima edición, podemos avanzar que estamos preparando más novedades que, a buen seguro, sorprenderán a todos en 2028", ha zanjado.