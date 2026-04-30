PP y Vox rompen el pacto de Gobierno en La Cistérniga por "una decisión que compromete la estabilidad"

El concejal de Deportes, Luis María González Encinar, de VOX (izq.), junto al alcalde de La Cistérniga, el popular Alberto Redondo (dcha.)

El alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, ha anunciado este viernes la expulsión del Grupo Municipal Vox del equipo de gobierno que conformaban desde el año 2023.

La decisión se ha tomado tras el pleno celebrado hoy, en el que los concejales de la formación de Santiago Abascal votaron en contra del presupuesto municipal, un gesto que el regidor ha calificado como una traición a la estabilidad y al futuro del municipio.

Según ha expuesto en un comunicado al que ha tenido acceso este medio, tras la destitución, los dos concejales de Vox abandonan sus responsabilidades y sus competencias han sido asumidas temporalmente por el propio alcalde.

La ruptura se produce tras el rechazo de unas cuentas que, según ha destacado el alcalde, no es “una cuestión menor, sino la viabilidad económica y organizativa del Ayuntamiento en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de lealtad que perjudica directamente a los vecinos y sus familias".

Según ha explicado, el presupuesto incluía partidas de gran calado, como más de un millón de euros para el arreglo de calles y el Polígono de La Mora, 600.000 euros para instalaciones deportivas y culturales, y 160.000 euros destinados a colegios y el consultorio médico.

Además, el voto en contra paraliza la ampliación de la plantilla de la Policía Local, que preveía la llegada de dos nuevos agentes para avanzar hacia un servicio de seguridad de 24 horas.

Alberto Redondo se ha mostrado especialmente crítico con la postura de sus hasta ahora socios, señalando que "no es posible mantener un acuerdo de gobierno con un grupo que vota en contra del principal instrumento de gestión municipal después de haber consensuado los mismos".

Para el alcalde, esta decisión supone un ejercicio de "falta de lealtad" que perjudica directamente a las familias de La Cistérniga, al poner en riesgo subvenciones a clubes deportivos y asociaciones de jubilados, así como inversiones cofinanciadas con la Diputación y la Junta de Castilla y León.

El regidor ha lamentado que se haya producido una suma de votos entre PSOE, Centristas, Izquierda Unida y Vox para impedir el progreso del municipio, criticando que estos grupos no hayan presentado ni una sola enmienda a los presupuestos.

Redondo ha reiterado que su prioridad seguirá siendo garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y ha apelado a la responsabilidad del resto de grupos para evitar la “paralización” del pueblo.