Las personas con discapacidad celebran 20 años de avances, pero alertan: “Aún hay barreras, desigualdad y discriminación”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de CERMI Castilla y León, Francisco J. Sardón, presiden el acto de conmemoración del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miriam Chacón / ICAL.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, junto a Francisco J. Sardón, presidente de Cermi Castilla y León, han presidido el acto de conmemoración del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Un acto que se ha celebrado en el Palacio de Pimentel de la institución provincial y que ha incluido la lectura del manifiesto que llevaba el nombre de ‘Una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro’.

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) ha reivindicado hoy la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad como “instrumento plenamente vigente” que “constituye una conquista colectiva y una promesa de futuro.

“Estamos para dar lectura al manifiesto. Desde la Diputación de Valladolid queremos, estando cerca ese 3 de mayo, aprovechar el faro para apostar por la igual. Una igualdad real. Nada sería posible si no fuera por las entidades del tercer sector”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Por su parte Francisco J. Sardón, presidente de Cermi Castilla y León ha querido agradecer a la Diputación ceder el espacio con la vista puesta en este 3 de mayo.

“20 años desde que se aprobó el compendio normativo. Con un articulado para las personas con discapacidad. Todo para vivir en un mundo inclusivo y marcado por la igualdad de oportunidades. Queremos aportar nuestro valor a la sociedad”, ha añadido Sardón.

Un compendio normativo con el que se quiere, tras 20 años, que “se lleve a cabo todo lo que recoge” ya que “aún no se cumple con todos” y quieren que “se materialice todo lo que aparece en el papel”, ha finalizado Sardón, que ha destacado el papel de la institución provincial.

Todo con el fin de avanzar hacia una igualdad “real” para las personas con discapacidad en la Comunidad.

El manifiesto

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de Mahmoud Anwar Abdelhakim, de ONCE Castilla y León y de Víctor Núñez Rodríguez, de Impulsa Igualdad.

El 3 de mayo fue declarado Día Nacional de la Convención en España por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Cermi, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la toma de conciencia sobre la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.

En 2026, esta efeméride adquiere un significado especial al cumplirse 20 años de la adopción de este tratado internacional, que supuso “un cambio de paradigma al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos y protagonistas de sus propias decisiones vitales”.

En este contexto, el Cermi de Castilla y León se ha adherido al manifiesto del movimiento Cermi, que este año se articula bajo el lema ‘Una guía, una conquista y una promesa de futuro”.

Avances impulsados por la convención

El manifiesto ha destacado que, durante estas dos décadas, la Convención “ha impulsado avances significativos en el reconocimiento jurídico de derechos” en la “participación de las personas con discapacidad”, también en la “toma de decisiones públicas y en la consolidación del principio de nada sobre las personas con discapacidad sin nosotras”.

Además, se han producido “progresos en accesibilidad universal, en el acceso a la educación inclusiva, al empleo y a la protección social” así como “en el reconocimiento del derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad mediante apoyos personalizados”.

El texto también subraya el “papel decisivo del movimiento asociativo de las administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos en la consolidación de este enfoque basado en derechos”.

Retos pendientes

Pese a estos avances, se ha indicado, durante la lectura del manifiesto se ha apuntado que el Cermi advierte de que “persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación”.

Muchas de estas situaciones se producen por la “derivación del estigma social” que “impide el pleno ejercicio de derechos en igualdad de condiciones”.

Por ello, el movimiento de la discapacidad ha reclamado “reforzar el compromiso colectivo” y “avanzar en la aplicación efectiva de la Convención mediante reformas legales, políticas públicas inclusivas y medidas concretas que garanticen la igualdad real”.

Sobre esto, el Cermi Castilla y León ha reiterado su papel “como agente de incidencia y representación” para “seguir impulsando cambios que trasladen los principios de la Convención como son “la dignidad, autonomía, igualdad, accesibilidad y participación a la vida cotidiana de las personas”.

“El vigésimo aniversario de la Convención debe ser, no solo una celebración, sino una celebración, sino una oportunidad para renovar el impulso transformador que la inspiró”, recoge el manifiesto.

Concluye con una idea central: “Una sociedad solo es plenamente democrática cuando garantiza la inclusión de todas las personas”.