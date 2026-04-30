Pasa por encima de un policía en su moto con una orden de detención en Murcia: “Os dan la placa y os creéis muy chulos”

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en el mediodía del 28 de abril, a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Todo en unos hechos que tuvieron lugar sobre las 14:45 horas de ese día cuando un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio, circulaba con su turismo por la calle Padre Benito Menni de la capital.

En ese momento el agente pudo ver como una motocicleta tipo scooter circulaba en dirección prohibida con dos personas en ella.

Dos vehículos delante del agente tuvieron que apartarse por la izquierda de la calzada para evitar la colisión con la moto. Cuando la motocicleta se puso delante del vehículo del agente, este se dirigió a su conductor para decirle que se apartara a un lado y que iba circulando en contrasentido.

Lejos de reconocer los hechos, el individuo que conducía paró el vehículo frente al turismo del policía y manifestó que no se iba a mover de ahí. El agente se bajó de su turismo con las debidas precauciones por el tráfico y se identificó como Policía Nacional mostrando su placa emblema, indicando al individuo que se retirara a un lado.

El hombre en ese momento hizo comentarios despectivos tales como “os dan la placa y os creéis muy chulos, no eres nadie para decirme nada, hago lo que me da la gana”.

El policía hizo uso de su móvil para solicitar la presencia de Policía Municipal al objeto de proponer para sanción al hombre.

En ese instante el hombre comenzó a acelerar la motocicleta contra el agente intentando abandonar el lugar, llegando a golpear con la moto el costado izquierdo del agente y pasando con la rueda delantera por encima del pie del policía, momento en el que el agente aprovechó para sujetar la maneta del freno delantero, parando el vehículo y retirando rápidamente las llaves.

En ese instante el hombre comenzó a acelerar la motocicleta contra el agente intentando abandonar el lugar, llegando a golpear con la moto el costado izquierdo del agente y pasando con la rueda delantera por encima del pie del policía, momento en el que el agente aprovechó para sujetar la maneta del freno delantero, parando el vehículo y retirando rápidamente las llaves.

Al lugar acudió una dotación de Policía Municipal que propuso para sanción de tráfico al individuo, mientras que una pareja de agentes uniformados de Policía Nacional que llegó también al lugar identificó plenamente al hombre comprobando que sobre el varón pesaba una orden de detención en vigor interesada por un juzgado de Totana (Murcia), por un delito de estafa.

Los agentes de Policía Nacional procedieron en ese instante a la detención del hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y por tener en vigor una requisitoria judicial para su detención y personación.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.