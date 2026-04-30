Moverse a los hospitales de Valladolid nunca fue tan fácil: 9.000 personas se desplazan cada día en bus o bicicleta

Imagen de un autobús de Auvasa en Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Los centros hospitalarios de Valladolid son motores de movilidad en nuestra ciudad. Cada día, miles de ciudadanos, entre profesionales, pacientes y familiares, necesitan desplazarse a estos recintos, convirtiéndolos en los destinos más concurridos de la capital.

Para dar respuesta a esta demanda, Auvasa ha consolidado una red de transporte público que garantiza que ningún rincón de la ciudad quede lejos de la atención médica.

El Hospital Universitario Río Hortega, el Hospital Clínico Universitario y su centro polivalente en el Edificio Rondilla cuentan hoy con una cobertura integral que facilita el acceso de forma rápida y sencilla.

Gracias a la amplia red de autobuses, es posible llegar a los hospitales desde cualquier barrio, ya sea mediante una línea directa o con un transbordo sencillo entre las líneas ordinarias.

Hospital Río Hortega: Las líneas 4, 6, 19 y H tienen parada en la calle Víctimas del Terrorismo, mientras que las líneas 9 y 17 dan servicio en la calle Dulzaina.

Hospital Clínico: La parada de referencia en la Avenida Ramón y Cajal cuenta con las líneas 1, 2, 8 y 24. Además, la calle Real de Burgos conecta con las líneas 17 y C2.

Edificio Rondilla: El servicio llega a través de la Plaza de San Pablo (Línea 1), Cardenal Torquemada (Líneas 1 y 17) y la calle Rondilla de Santa Teresa (Línea 24 y Circular C1).

Más opciones

Pero la apuesta por la movilidad sostenible va más allá del autobús. AUVASA ha integrado el servicio de bicicletas BIKI con estaciones en los accesos de urgencias de los principales hospitales.

Además, para quienes prefieren usar su propia bicicleta, el Hospital Clínico dispone de un Parkibici seguro en la Avenida Real de Burgos.

Con más de 9.000 usuarios diarios, el objetivo es claro: que el transporte sea una solución cómoda para quienes acuden a los centros por trabajo o salud. Toda la información detallada está disponible en auvasa.es y en los paneles informativos de los propios hospitales.