Inés, la hermana de Esther López, denuncia bulos contra la investigación: “Vuelve a estar a espera de juicio por asesinato”

Inés, a la izquierda, y Esther López a la derecha Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Inés, la hermana de Esther López, ha dado su valoración después de que la jueza que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo haya vuelto a enviar la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid tras incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil tras el registro del antiguo chalé de Óscar.

En dichos informes, tras dicho registro de más de 15 horas, los investigadores han hecho saber a la jueza que en los análisis de las muestras tomadas no habían hallado trazas genéticas de Esther López.

“Ha sido una investigación tan larga que cuando hemos llegado a la Audiencia, de repente aparece este zulo o como quieran las indignadas de sus abogadas llamarlo y fue un batacazo”, ha señalado Inés.

Ha defendido la investigación y el registro del chalé. “Se ha investigado desde a la familia a un repartidor. No solo a este ser, sino a todo el mundo”, tal y como ha afirmado durante una entrevista en exclusiva con el programa Mañaneros 360 de TVE, con su presentadora Adela González.

“Es la única baza con la juegan. Poner en entredicho una investigación. Es lógico que se inspeccionara. No se deja ni un cabo suelto. Están alargando la agonía de la familia. Solo ha beneficiado a Óscar que está disfrutando de más días de libertad. Vuelve a estar a espera de juicio por asesinato”, ha apuntado la hermana de Esther López.

Ha añadido que “lo único que se está alargando es su libertad” y ha defendido la acción de la Guardia Civil y rechazado las palabras de Óscar.

“Es una persona que ha sido capaz de decir que la UCO ha hecho el gilipollas en su casa. Se ha hecho lo que se tenía que hacer su aparece un sótano. Avisar y registrar. Lo tiene bastante crudo aún así”, ha afirmado Inés López de la Rosa.

La hermana de Esther está a la espera de juicio que se podría fijar para finales de este año 2026.

Bulos en redes

“Hay bulos contra la investigación en redes sociales y hemos ido a denunciarlo. Queremos que se sepa la verdad. Una verdad que está corroborada por pruebas técnicas y objetivas que son irrefutables”, ha añadido Inés.

Ha confirmado, por tanto, que la familia ha denunciado estos bulos y se agarran al “trabajo demoledor de los profesionales”.

“De mí que digan lo que quieran, pero de la investigación no”, ha afirmado.

Por último, ha hablado de esos hongos en la ropa tras aparecer el cadáver de su hermana el 5 de febrero del 2022.

“Cuando asesinaron a mi hermana era enero. No paraba de llover y estaba oculta en una zanja. Había humedad en la zona”, ha finalizado.