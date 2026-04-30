El famoso chef Dámaso (57) da una nueva vida a la Pérgola del Campo Grande: “Con raciones de croquetas, callos y tortilla”

Imagen de la terraza del bar de La Pérgola de Campo Grande y, en detalle, Dámaso Vergara

El chef vallisoletano Dámaso Vergara (57 años). que lleva toda la vida en el mundo de la hostelería y que, además, es la cabeza visible del Restaurante Dámaso, ha reabierto este lunes las puertas del bar La Pérgola que se ubica dentro del Campo Grande de la ciudad del Pisuerga.

“El lunes reabrimos el espacio. Solo con la barra y la terraza que cuenta con un total de 240 sillas. La obra nos ha llevado unos dos meses y medio de trabajo y la inversión, hasta el momento, supera los 200.000 euros”, confirma el hostelero en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El horario de apertura de este espacio, tan famoso y conocido para los vallisoletanos será de 11:00 a 23:00 horas. De nuevo vuelve a la vida para ofrecer una alternativa hostelera más a vallisoletanos y turistas.

“Este jueves vamos a arrancar la cocina. Contaremos con una carta de raciones entre las que van a estar la ensaladilla, las croquetas, los callos o la tortilla. Sin olvidarnos tampoco de las alcachofas a la brasa o de la ensalada de tomate”, añade nuestro entrevistado.

Platos con los que busca que pequeños y más mayores se pasen por un espacio que vuelve a la vida en pleno pulmón de Valladolid.

“Estoy muy ilusionado. Hay un gran trabajo detrás y esperamos que el negocio funcione y tenga buena acogida entre la gente”, afirma el hostelero.

Ojalá que así sea y que Valladolid recupere un espacio hostelero que es único para la ciudad.

El proyecto inicial

El Ayuntamiento promovió, a principios del año 2024, un proceso de “expresión de interés” para las empresas que estuvieran interesadas en hacerse con la concesión de la explotación de dicho establecimiento.

Licitó, en diciembre de ese año, por cuarta vez, la gestión, con una importante reducción del canon.

El contrato se resolvió en marzo de 2025 con esa adjudicación a Dámaso Vergara por un plazo de diez años, prorrogable cinco más.

Desde entonces, el proyecto ha sufrido cambios importantes, tanto en la inversión prevista como también en la propuesta cultural vinculada.