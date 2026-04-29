Vuelve a la Audiencia de Valladolid el caso Esther López para fijar juicio tras el registro del antiguo chalé de Óscar

Imagen de la zona que la Guardia Civil registró en el antiguo chalé de Óscar

La jueza que investiga la muerte de Esther López en la localidad de Traspinedo ha dictado providencia en la que se acuerda el envío de la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid para fijar la fecha de la celebración del juicio con jurado popular, como han informado fuentes jurídicas.

La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce tras incorporar al procedimiento los últimos informes que han sido remitidos por la Guardia Civil.

Documentos con las conclusiones del último de los registros efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado.