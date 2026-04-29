Valladolid redescubre el Campo Grande como principal pulmón acústico y refugio de bienestar con un nuevo paseo sonoro

Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, ha presentado hoy, con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el estudio ‘Paisaje Sonoro del Campo Grande’.

También la iniciativa asociada del ‘Paseo Sonoro’, una propuesta innovadora que invita a redescubrir el principal parque histórico de la ciudad desde una perspectiva sensorial y participativa.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la ingeniería acústica Audiotec, plantea una nueva forma de entender el entorno urbano, incorporando el sonido como un elemento clave en la experiencia humana y en el bienestar ciudadano.

Frente a los enfoques tradicionales centrados en la reducción del ruido, el concepto de paisaje sonoro propone una visión más amplia, en línea con la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo, que apuesta por integrar factores perceptivos y contextuales en la gestión ambiental.

El Campo Grande se presenta de esta forma como un ejemplo paradigmático de refugio acústico en pleno entorno urbano.

Su combinación de vegetación madura, elementos de agua, fauna y espacios abiertos genera un ambiente sensorial que contrasta con el ruido del tráfico circundante, especialmente de vías como el Paseo de Zorrilla.

Este entorno actúa como un auténtico ‘pulmón acústico’, contribuyendo al bienestar psicológico y fisiológico de sus visitantes.

El estudio se ha basado en una metodología multidimensional que combina mediciones acústicas, modelización digital, registros sonoros y encuestas de percepción ciudadana.

A través de un recorrido de diez puntos estratégicos —entre ellos el Estanque, la Pajarera, la Fuente de la Fama, la Cascada o el Parque Infantil— se ha evaluado cómo se perciben y distribuyen los sonidos en el parque.

Entre las principales conclusiones destaca el papel de los sonidos naturales como elementos restauradores.

El agua de fuentes y estanques, así como el canto de las aves, no solo son percibidos como agradables, sino que actúan como ‘enmascaradores’ del ruido urbano. Zonas como el Estanque, la Pajarera y la Fuente de la Fama han sido identificadas como espacios de alta calidad sonora, valorados por los usuarios por su capacidad para generar calma y desconexión. Asimismo, se constata que, aunque el ruido del tráfico penetra en ciertas áreas, la vegetación del parque funciona como una eficaz barrera acústica natural

Como resultado de este análisis nace el ‘Paseo Sonoro del Campo Grande’, una experiencia diseñada para fomentar la escucha activa y consciente del entorno.

A través de un itinerario señalizado con códigos QR, los visitantes pueden acceder a cuestionarios en los que registrar sus percepciones en tiempo real, evaluando los sonidos y describiendo su experiencia sensorial.

Esta iniciativa no solo propone una actividad de ocio y conexión con el entorno, sino que también permite generar una auditoría acústica dinámica, incorporando la participación ciudadana en la monitorización del paisaje sonoro desde una perspectiva psicoacústica.

El proyecto, además de poner en valor el Campo Grande como espacio verde, lo ensalza como un elemento esencial en la calidad ambiental de la ciudad, consolidándolo como un refugio de bienestar y un modelo de innovación en la gestión urbana.