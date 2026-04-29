La ex teniente alcalde de Laguna de Duero se despide tras dimitir denunciando “acoso sexual y vejaciones”

La exteniente de alcalde y portavoz de Independientes por Laguna, Lucía Castro, ha presentado su dimisión oficial como concejala del Ayuntamiento de Laguna de Duero, pero se marcha denunciando “acoso sexual y vejaciones”.

Su renuncia, que ha sido oficializada en el pleno municipal de este martes 28 de abril, llega después de que se le acusara presuntamente de vulnerar la protección de datos de empadronamiento durante un proceso electoral en las generales de 2023, según fuentes del partido.

En un extenso comunicado, Castro reconoce un error en su actuación, asegurando que compartió una información “desde el convencimiento” de que podía hacerlo.

“Asumo esa equivocación con responsabilidad”, señala, al tiempo que confirma que ha aceptado una suspensión de sus funciones hasta el próximo 22 de agosto, además de asumir posibles responsabilidades civiles por los daños causados.

La ya exconcejal de Cultura explica que su decisión responde a un ejercicio de “responsabilidad institucional”, al considerar que no podría desempeñar su cargo con normalidad durante el periodo de suspensión.

“No debo causar ningún perjuicio ni al funcionamiento del Ayuntamiento ni al proyecto político”, afirma, justificando así su paso al lado para preservar la estabilidad municipal.

Más allá de la cuestión administrativa, el comunicado sube el tono cuando Castro denuncia el clima político y personal que, asegura, ha sufrido en los últimos tiempos.

Señala a la oposición

La lagunera afirma haber sido víctima de “situaciones de acoso sexual y vejaciones” por parte de personas que, según indica, en muchos casos no la conocen ni han valorado su trayectoria.

Según ha podido confirmar este medio, todas estas situaciones han sido denunciadas.

“He vivido episodios que nunca deberían tener cabida ni en la política ni en ningún otro ámbito”, denuncia.

Asimismo, señala directamente a algunos concejales de la oposición, a quienes acusa de haber contribuido a alimentar este clima a través de redes sociales, “traspasando los límites de la crítica política legítima”.

En este sentido, advierte de que utilizará los mecanismos legales a su alcance para denunciar estos hechos, defendiendo que “hacer frente al acoso y la humillación no es una opción, es una obligación moral”.

Pese a las circunstancias de su salida, Castro hace un balance positivo de su trayectoria política, destacando especialmente su labor al frente del área de Cultura. Subraya el impulso de iniciativas que, a su juicio, han contribuido a fortalecer la cohesión social y la vida cultural del municipio.

“Me marcho con orgullo por el trabajo realizado”, afirma.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores municipales, en especial los equipos de Biblioteca, Casa de las Artes, Cultura y Participación Ciudadana, así como para sus compañeros de partido y su familia.

Castro concluye su comunicado asegurando que abandona el cargo con “la conciencia tranquila” y reafirmando su compromiso con Laguna de Duero, que, dice, seguirá defendiendo “desde cualquier lugar”.