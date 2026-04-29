Gadis abre su tercer Claudio Express en Valladolid con más de 70 metros²

Gadisa Retail continúa consolidando su expansión en Castilla y León con la apertura de su séptimo establecimiento franquiciado en lo que va de 2026.

El nuevo punto de venta, el tercero de esta línea de negocio en la capital vallisoletana, está ubicado en la calle Ramón y Cajal, dentro de la estación de servicio DST Río Shopping.

Esta inauguración reafirma la apuesta de la compañía por Valladolid, donde ya suma 17 supermercados Gadis y un Cash Ifa, fortaleciendo su red comercial en la ciudad.

El nuevo Claudio Express cuenta con una sala de ventas de 70 metros cuadrados y ofrece una experiencia de compra ágil y cómoda. Dispone de un surtido de aproximadamente 800 productos básicos de alimentación, droguería e higiene.

Además, el complejo integra servicios complementarios como gasolinera, cafetería y suministro de butano. El establecimiento abre los 365 días del año en horario de 7:00 a 23:00 horas, facilitando así la accesibilidad a los clientes.

En el acto de apertura participaron Víctor Manuel Sanz, propietario del Grupo DST, junto a parte de su equipo.

Por parte de la compañía franquiciadora asistieron el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, y el coordinador, Sergio Trujillo.

La estación de servicio genera nueve puestos de trabajo directos, que se suman a los más de 1.000 profesionales vinculados a esta línea de negocio.

La creación de empleo es uno de los pilares del modelo de franquicia Claudio, especialmente implantado en pequeños y medianos núcleos de población.

Con esta apertura, GADISA Retail alcanza los 258 establecimientos franquiciados, distribuidos en 114 tiendas Claudio y 144 Claudio Express, presentes en Castilla y León, Galicia, Asturias y Madrid.

En lo que va de año, la compañía ha impulsado nuevas aperturas en provincias como Valladolid, León, A Coruña y Pontevedra.