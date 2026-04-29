Carlos Magdaleno, reelegido presidente de la Federación Nacional de Ambulancias con el respaldo de CEOE

Carlos Magdaleno, durante una entrevista con El Español - Noticias de CyL en la sede de CEOE Valladolid Archivo.

La patronal vallisoletana está de celebración. CEOE Valladolid ha trasladado hoy su felicitación a su presidente, Carlos Magdaleno, tras confirmarse su reelección al frente de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA).

Magdaleno seguirá liderando la organización que aglutina la voz y los intereses del transporte sanitario en todo el país, consolidando su posición como una figura clave en el diálogo empresarial nacional.

ANEA no es una entidad cualquiera dentro del tejido asistencial español. Desde hace más de cuarenta años, esta federación actúa como el gran paraguas del sector, integrando a la práctica totalidad de las empresas de transporte sanitario y representando cerca del 98% de la actividad en España.

Su labor es fundamental para coordinar y defender a los profesionales que se encargan de algo tan vital como la atención de emergencias y los traslados de pacientes, un engranaje sin el cual el sistema de salud no podría funcionar.

Que un representante vallisoletano repita al mando de una organización de este peso supone, además, un espaldarazo para la relevancia de Valladolid en los órganos de decisión de ámbito estatal. Es el reconocimiento a una trayectoria dedicada a un sector estratégico que cuida de la ciudadanía en sus momentos más vulnerables.

Desde CEOE Valladolid han querido poner en valor esta confianza renovada, que permite dar continuidad a un proyecto de defensa empresarial en un área tan sensible y necesaria como es la sanidad.