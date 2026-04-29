Blacklladolid maridará la literatura con la moda: Clara Sánchez, Estefanía Luyk, Sonsoles Ónega o Javier Castillo

Conrado Íscar, Dolores Redondo y César Pérez Gellida durante la presentación de la sexta edición de Blacklladolid.

La sexta edición de Blacklladolid, el certamen de César Pérez Gellida y Dolores Redondo, se celebrará entre el 16 y el 20 de septiembre de 2026 en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid).

Un escenario que reunirá grandes nombres de la literatura como Clara Sánchez, Javier Castillo, la periodista Sonsoles Ónega y figuras de la moda como Estefanía Luyk, Rosana Largo o Irene de la Cuesta.

"Es un maridaje excelente porque la moda es una de las caracterizaciones principales para darles forma a nuestros personajes", ha destacado Dolores Redondo durante la presentación del certamen este miércoles en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

Cartel y programación de Blacklladolid 2026

Acompañada también por su compañero, el escritor César Pérez Gellida, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la organizadora ha sido encargada de detallar la programación literaria.

"Es un proyecto que se ha consolidado, se ha convertido en un referente y es un éxito", ha subrayado Conrado Íscar. Palabras que han sido reafirmadas después por la propia Dolores Redondo, quien ha explicado que "ahora los autores y están a la cola para venir".

Antes de arrancar el festival el 16 de septiembre, el día 15 César Pérez Gellida presentará en exclusiva su próxima novela, sobre la que se detallarán más aspectos una vez se acerque la fecha. "Le hemos convencido para que nos dé este regalo a los vallisoletanos", ha precisado la escritora y compañera del autor local.

Programación completa

El 16 de septiembre, Blacklladolid arrancará con Clara Sánchez, en jornada vespertina. Miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), es ganadora de los tres grandes galardones de la literatura española: Premio Planeta, Alfaguara y Nadal.

La parte de la moda recaerá de la mano de Fito Robles, vocalista del grupo Siloé, que estará acompañado de Natalia Esgueva, que se encargó del vestuario para Las Palabras, una de las canciones más famosas del grupo vallisoletano.

Ya el jueves 17 de septiembre, también por la tarde, llegará el turno para Juan Luis Arsuaga, paleontólogo y premio Príncipe de Asturias. La literatura se maridará con la parte de moda de Silvia Fernández en esta segunda jornada.

El viernes 18 de septiembre, por la tarde, el turno será para Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta y quien no pudo acudir el año pasado por asuntos personales, y Amaya Arzuaga.

El sábado 19 de septiembre el programa contará con sesiones matutinas y vespertinas. Por la mañana, Javier Castillo y Rosana Largo combinarán la literatura y la moda. Por la tarde, Clara Montero y Dolores Redondo, junto a Estefanía Luyk harán lo propio.

Ya el domingo 20 de septiembre, esta sexta edición se cerrará con la periodista y escritora Sonsoles Ónega, quien recientemente ha publicado su nuevo libro, a la que seguirá Irene de la Cuesta con una sesión de patronaje en directo. También estará María Dueñas.

Por último, Gellida ha anunciado que Blacklladolid continuará con su carácter solidario a través de sus colaboraciones con Aspace Valladolid, con quien lleva compartiendo el calendario anual desde los inicios, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).