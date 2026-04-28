Usa la huella de una joven dormida para acceder a su móvil y reenviar fotos íntimas: detenido en Valladolid

Un joven ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Valladolid como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras acceder sin consentimiento al teléfono móvil de una joven y reenviarse imágenes íntimas.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 26 de abril, cuando una mujer llamó a la Sala CIMACC 091 solicitando presencia policial.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraban patrullando en labores de prevención. La intervención tuvo lugar en un domicilio céntrico de la capital vallisoletana, donde convivían varias personas en habitaciones alquiladas.

Según relató la víctima, había pasado la noche en la habitación de un amigo debido a que se le había hecho tarde y reside en un barrio periférico.

Mientras dormía, el joven habría accedido a su teléfono móvil utilizando su huella dactilar para desbloquearlo. Posteriormente, entró en una aplicación de mensajería instantánea y revisó diversas conversaciones.

De una de ellas, mantenida con un familiar, obtuvo imágenes en las que se mostraban partes íntimas de la víctima, que se reenviaría a su propio dispositivo.

Al despertar, la joven fue informada por el propio autor de lo sucedido, quien accedió de inmediato a borrar las imágenes tras el requerimiento de la víctima.

Tras escuchar el relato, los agentes procedieron a la detención del joven, quien reconoció los hechos en todo momento.

Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

El detenido, que cuenta con una detención policial anterior, fue puesto en libertad tras prestar declaración en presencia de un abogado, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.